Đỗ Hoàng Hên thể hiện ra sao trong trận ra mắt Hà Nội FC?

Trước hết, phải thừa nhận, Đỗ Hoàng Hên vẫn chưa hoàn toàn lấy lại thể lực sau thời gian dài không thi đấu. Với 66 phút thi đấu, Đỗ Hoàng Hên đã thể hiện những dấu hiệu tích cực nhưng vẫn chưa đủ để giúp đội bóng thủ đô có được kết quả như mong đợi.

Mặc dù Hà Nội FC để thua 1-2 trước Ninh Bình FC, màn thể hiện của Đỗ Hoàng Hên cũng có điểm sáng khi giúp hàng công của CLB trở nên linh hoạt hơn trong việc tấn công, đặc biệt là trong các pha xâm nhập vòng cấm. CLB Hà Nội FC đã có tới 19 pha dứt điểm, gấp đôi đối thủ, cùng tỷ lệ chuyền bóng thành công nhỉnh hơn đối phương (62,4% so với 58,7%).

Đỗ Hoàng Hên (trái) vừa có trận ra mắt Hà Nội FC. Ảnh: VPF.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài vắng bóng trên sân, Đỗ Hoàng Hên chỉ có thể duy trì phong độ tốt trong khoảng 65 phút và đã được rút ra nghỉ. HLV Harry Kewell dành nhiều thời gian trò chuyện và động viên cầu thủ này sau trận. Dù khen ngợi nỗ lực của Đỗ Hoàng Hên, ông cũng thừa nhận cần cẩn trọng với thể trạng của tiền vệ 31 tuổi vừa nhập tịch.

Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên cũng khiến Văn Quyết phải nhường chỗ ngồi dự bị. Và HLV Kewell đã thể hiện sự khéo léo khi dành thời gian động viên đội trưởng của đội bóng, giữ tinh thần tích cực trong bối cảnh thay đổi này.

Được nhập tịch thành công, Đỗ Hoàng Hên mang đến nhiều hy vọng cho sự phát triển của ĐT Việt Nam, nhưng trước hết anh cần duy trì phong độ ổn định trong màu áo Hà Nội FC. Sự có mặt của anh trên sân cũng giúp các ngoại binh như Fernando Nascimento thi đấu tốt hơn, trong khi tuyển thủ Nguyễn Hai Long cũng có màn thể hiện ấn tượng.

Dù vậy, CLB Hà Nội FC vẫn không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, và đã phải nhận thất bại khi Ninh Bình FC ghi liên tiếp hai bàn từ các pha phạt góc của Daniel Da Silva (69') và Nguyễn Quốc Việt (80').

Theo: Theo Bóng đá/ Thời báo VHNT