Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, bị can Nguyễn Quốc Vũ được đông đảo công chúng biết tới là chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng. Cả hai thường xuyên chia sẻ, tương tác trên mạng xã hội khoe cuộc sống giàu có, hạnh phúc.



Đoàn Di Băng, tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM, trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cũng vì vậy, cô từng chia sẻ rằng ngay từ nhỏ đã nuôi dưỡng khát vọng trở thành một người phụ nữ giàu có và thành đạt, để có thể thay đổi cuộc sống của gia đình.

Trong chương trình thực tế “Quý ông hoàn mỹ”, Đoàn Di Băng từng thẳng thắn nói về lý do không tiếp tục học đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô cho biết, thời điểm ấy gia đình quá nghèo, không đủ điều kiện để chu cấp cho việc học, dù bản thân cô hoàn toàn có khả năng vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng.

Đoàn Di Băng khi mới vào nghề. (Ảnh: TLP)

Cô kể lại: “Tôi sống trong một gia đình mà ba mẹ phải vất vả bươn chải, ít khi có thời gian ở bên cạnh con cái. Nhà quá nghèo, nên tôi hiểu rằng chỉ có tiền mới có thể giúp gia đình thay đổi. Tôi dư sức đậu đại học, bài thi đối với tôi không hề khó, nhưng tôi đã bỏ không làm bài. Tôi chỉ làm vài câu rồi nộp về sớm.

Tôi biết mẹ buồn khi nghe tin tôi trượt, nhưng tôi cần phải đi làm, bởi lúc ấy điều ba mẹ cần nhất là tiền. Chỉ có tiền mới giúp ba mẹ tôi ngẩng cao đầu, mới vực dậy được cả gia đình sau những ngày tháng dài ba mẹ phải cúi mặt chịu đựng".

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2010, khi giành giải Bạc tại cuộc thi Giọng hát vàng Ngành du lịch TP.HCM lần VI. Nhờ sân chơi này, cô có cơ hội gặp gỡ và quen biết ca sĩ Lý Hải. Cũng từ đó, cô góp giọng trong ca khúc “Vườn hạnh phúc” của Lý Hải và dần được khán giả biết đến. Sau đó, cô tiếp tục ra mắt một số ca khúc như “Chạm vào quá khứ”, “Gọi tên anh trong đêm”, “Nhắm mắt em thấy anh”...

Dù từng hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trên sân khấu, Đoàn Di Băng luôn khiêm tốn, cho rằng mình không xứng đáng được gọi là ca sĩ. Cô từng chia sẻ: “Tính ra tôi chỉ hát được 3 show, cảm thấy không hợp nên quyết định dừng lại luôn.”

Năm 2012, sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, cô rẽ hướng sang kinh doanh. Từ một cái tên khá mờ nhạt trong giới giải trí, Đoàn Di Băng dần trở nên nổi tiếng hơn nhờ vào sự giàu có và phong cách sống xa hoa, thường xuyên được truyền thông chú ý.

Năm 2021, cô gây xôn xao khi thông báo chi 140 tỷ đồng để thiết kế nội thất cho dinh thự của mình, hợp tác cùng nhà thiết kế Quách Thái Công. Ngoài ra, cô còn sở hữu một biệt thự khác trị giá 22 tỷ đồng, rộng gần 300m², nằm tại quận 7 (TP.HCM).

Bên cạnh đó, vợ chồng cô còn có một biệt thự 6 tầng tại quận Bình Thạnh, diện tích đất khoảng 150m², có thang máy riêng, trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Không chỉ đầu tư bất động sản, Đoàn Di Băng còn sở hữu bộ sưu tập xe sang đắt đỏ. Nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cô được chồng tặng một chiếc xe trị giá 2 tỷ đồng. Sau khi sinh con thứ ba, cô đáp lại bằng món quà là chiếc siêu xe 7 tỷ đồng dành cho ông xã.

Một trong những chiếc xe nổi bật của cô là Mercedes-AMG G63, mẫu SUV có giá thị trường khoảng 13,5–14 tỷ đồng, được doanh nhân Quốc Vũ tặng và “độ” lại theo sở thích riêng của cô. Cuối năm 2018, vợ chồng cô còn mua thêm chiếc Volvo XC90 trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng, để phục vụ việc đưa đón các con đến trường.