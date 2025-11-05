Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 05/11/2025 15:16 GMT+7

Đoàn Di Băng và ước mơ trở thành người phụ nữ thành đạt

+ aA -
Minh Anh Thứ tư, ngày 05/11/2025 15:16 GMT+7
Đoàn Di Băng, vợ của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ (người mới bị bắt giữ vì tội Sản xuất, buôn bán hàng giả) từng tham gia showbiz Việt với vai trò ca sĩ, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người phụ nữ giàu có và thành đạt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, bị can Nguyễn Quốc Vũ được đông đảo công chúng biết tới là chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng. Cả hai thường xuyên chia sẻ, tương tác trên mạng xã hội khoe cuộc sống giàu có, hạnh phúc.

Đoàn Di Băng, tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM, trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cũng vì vậy, cô từng chia sẻ rằng ngay từ nhỏ đã nuôi dưỡng khát vọng trở thành một người phụ nữ giàu có và thành đạt, để có thể thay đổi cuộc sống của gia đình.

Trong chương trình thực tế “Quý ông hoàn mỹ”, Đoàn Di Băng từng thẳng thắn nói về lý do không tiếp tục học đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô cho biết, thời điểm ấy gia đình quá nghèo, không đủ điều kiện để chu cấp cho việc học, dù bản thân cô hoàn toàn có khả năng vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng.

Đoàn Di Băng khi mới vào nghề. (Ảnh: TLP)

Cô kể lại: “Tôi sống trong một gia đình mà ba mẹ phải vất vả bươn chải, ít khi có thời gian ở bên cạnh con cái. Nhà quá nghèo, nên tôi hiểu rằng chỉ có tiền mới có thể giúp gia đình thay đổi. Tôi dư sức đậu đại học, bài thi đối với tôi không hề khó, nhưng tôi đã bỏ không làm bài. Tôi chỉ làm vài câu rồi nộp về sớm.

Tôi biết mẹ buồn khi nghe tin tôi trượt, nhưng tôi cần phải đi làm, bởi lúc ấy điều ba mẹ cần nhất là tiền. Chỉ có tiền mới giúp ba mẹ tôi ngẩng cao đầu, mới vực dậy được cả gia đình sau những ngày tháng dài ba mẹ phải cúi mặt chịu đựng".

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2010, khi giành giải Bạc tại cuộc thi Giọng hát vàng Ngành du lịch TP.HCM lần VI. Nhờ sân chơi này, cô có cơ hội gặp gỡ và quen biết ca sĩ Lý Hải. Cũng từ đó, cô góp giọng trong ca khúc “Vườn hạnh phúc” của Lý Hải và dần được khán giả biết đến. Sau đó, cô tiếp tục ra mắt một số ca khúc như “Chạm vào quá khứ”, “Gọi tên anh trong đêm”, “Nhắm mắt em thấy anh”...

Dù từng hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trên sân khấu, Đoàn Di Băng luôn khiêm tốn, cho rằng mình không xứng đáng được gọi là ca sĩ. Cô từng chia sẻ: Tính ra tôi chỉ hát được 3 show, cảm thấy không hợp nên quyết định dừng lại luôn.”

Năm 2012, sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, cô rẽ hướng sang kinh doanh. Từ một cái tên khá mờ nhạt trong giới giải trí, Đoàn Di Băng dần trở nên nổi tiếng hơn nhờ vào sự giàu có và phong cách sống xa hoa, thường xuyên được truyền thông chú ý.

Năm 2021, cô gây xôn xao khi thông báo chi 140 tỷ đồng để thiết kế nội thất cho dinh thự của mình, hợp tác cùng nhà thiết kế Quách Thái Công. Ngoài ra, cô còn sở hữu một biệt thự khác trị giá 22 tỷ đồng, rộng gần 300m², nằm tại quận 7 (TP.HCM).

Bên cạnh đó, vợ chồng cô còn có một biệt thự 6 tầng tại quận Bình Thạnh, diện tích đất khoảng 150m², có thang máy riêng, trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Không chỉ đầu tư bất động sản, Đoàn Di Băng còn sở hữu bộ sưu tập xe sang đắt đỏ. Nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cô được chồng tặng một chiếc xe trị giá 2 tỷ đồng. Sau khi sinh con thứ ba, cô đáp lại bằng món quà là chiếc siêu xe 7 tỷ đồng dành cho ông xã.

Một trong những chiếc xe nổi bật của cô là Mercedes-AMG G63, mẫu SUV có giá thị trường khoảng 13,5–14 tỷ đồng, được doanh nhân Quốc Vũ tặng và “độ” lại theo sở thích riêng của cô. Cuối năm 2018, vợ chồng cô còn mua thêm chiếc Volvo XC90 trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng, để phục vụ việc đưa đón các con đến trường.

Vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng nhiều lần khoe cuộc sống giàu có. (Ảnh: FBNV)

Tham khảo thêm

Đại gia quận 7 Đoàn Di Băng 'thay áo' cho biệt thự 22 tỷ, decor lộng lẫy đón Tết nổi bật nhất khu

Đại gia quận 7 Đoàn Di Băng "thay áo" cho biệt thự 22 tỷ, decor lộng lẫy đón Tết nổi bật nhất khu

Sự nghiệp âm nhạc ngắn ngủi và mờ nhạt của Đoàn Di Băng

Sự nghiệp âm nhạc ngắn ngủi và mờ nhạt của Đoàn Di Băng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh - người tiên phong đưa hài kịch băng đĩa đến với đại chúng và vẫn giữ được sức hút mãnh liệt ngay cả trong năm 2025, thế nhưng sự nghiệp của ông vẫn gắn liền với câu chuyện "lỡ hẹn" danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Thương Tín lỡ show ca nhạc, không còn nghĩ đến việc trở lại TP.HCM

Văn hóa - Giải trí
Thương Tín lỡ show ca nhạc, không còn nghĩ đến việc trở lại TP.HCM

Mưa lũ làm sập tường Hoàng thành Huế

Văn hóa - Giải trí
Mưa lũ làm sập tường Hoàng thành Huế

Hòa Minzy làm việc với cơ quan chức năng vì bị mạo danh

Văn hóa - Giải trí
Hòa Minzy làm việc với cơ quan chức năng vì bị mạo danh

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng - giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam qua đời

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng - giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam qua đời

Đọc thêm

Vì sao Thành Cát Tư Hãn cùng em trai ra tay hạ sát anh trai cả?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Thành Cát Tư Hãn cùng em trai ra tay hạ sát anh trai cả?

Đông Tây - Kim Cổ

Ít người biết rằng, để nắm quyền trong gia đình, Thành Cát Tư Hãn đã cùng em trai giết chết người anh cả cùng cha khác mẹ của mình.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ
Xã hội

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ

Xã hội

Đợt mưa lũ vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của đoàn viên, người lao động. Nhằm hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao quà tới tận tay người lao động ở vùng chịu ảnh hưởng.

Ninh Bình: Phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường
Tin tức

Ninh Bình: Phát hiện thi thể bé trai trong túi bạt ven đường

Tin tức

Công an Ninh Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một thi thể bé trai nằm trong túi đựng đồ bị bỏ lại ven đường Trần Quang Khải (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

3 nhà giáo 9X trẻ nhất cả nước sắp được Bộ GDĐT vinh danh dịp 20/11: Có người là Chủ tịch hệ thống trường
Xã hội

3 nhà giáo 9X trẻ nhất cả nước sắp được Bộ GDĐT vinh danh dịp 20/11: Có người là Chủ tịch hệ thống trường

Xã hội

Đây là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhà giáo trẻ năng động, sáng tạo, tận tâm với nghề, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong giáo dục.

Công trình vượt qua Covid-19 tại TP.HCM: Tưởng niệm nên đi liền bảo tồn 'cụm 7 biệt thự chú Hỏa'
Chuyển động Sài Gòn

Công trình vượt qua Covid-19 tại TP.HCM: Tưởng niệm nên đi liền bảo tồn "cụm 7 biệt thự chú Hỏa"

Chuyển động Sài Gòn

Theo các chuyên gia, công trình vượt qua Covid-19 tại TP.HCM không chỉ là nơi tưởng niệm mà nên nhìn rộng hơn để trở thành không gian văn hóa và nhân văn đặc biệt của TP.HCM. Cụm "7 biệt thự chú Hỏa" nên được giữ lại làm bảo tàng, triển lãm để phát triển ý tưởng đó.

Lộ đường dây cho thuê tài khoản mạng xã hội phục vụ nhóm lừa đảo tại Campuchia
Pháp luật

Lộ đường dây cho thuê tài khoản mạng xã hội phục vụ nhóm lừa đảo tại Campuchia

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tổ chức cho thuê hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo để phục vụ các nhóm lừa đảo hoạt động tại Campuchia, thu lợi bất chính với doanh thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Phó Chủ tịch TP.HCM: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải làm quyết liệt hơn nữa
Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch TP.HCM: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải làm quyết liệt hơn nữa

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang tăng tốc thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU. Từ thực địa Cần Giờ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh khẳng định, chống IUU là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải làm quyết liệt hơn nữa.

Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs Gamba Osaka trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs Gamba Osaka trên kênh nào?

Thể thao

Gamba Osaka đã cho thấy đẳng cấp cao hơn hẳn so với Thép xanh Nam Định bằng chiến thắng giòn giã ở lượt đi. Chỉ tung ra đội hình với 1 ngoại binh Hummet nhưng Gamba Osaka vẫn đủ sức dồn ép Thép xanh Nam Định...

Quân đội cùng xe cơ giới, máy bơm... 'đổ bộ' vào phố cổ Hội An, cùng dân dọn vệ sinh sau lũ
Ảnh

Quân đội cùng xe cơ giới, máy bơm... "đổ bộ" vào phố cổ Hội An, cùng dân dọn vệ sinh sau lũ

Ảnh

Nước vừa rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân và lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, huy động máy bơm, xe cơ giới tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn đất, rác thải, khôi phục lại diện mạo sạch đẹp cho phố cổ Hội An sau lũ.

Lực lượng Ukraine trụ vững trên trận địa Pokrovsk: Mục tiêu của Nga khi giành giật thành phố chiến lược
Thế giới

Lực lượng Ukraine trụ vững trên trận địa Pokrovsk: Mục tiêu của Nga khi giành giật thành phố chiến lược

Thế giới

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga đang tiến sâu vào bên trong thành phố Pokrovsk ở miền đông Ukraine, tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraine bị mắc kẹt và đẩy lùi các nỗ lực phá vòng vây của Ukraine. Ngược lại phía Ukraine cho biết họ vẫn kiểm soát thành phố.

Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng: Nổi tiếng với cuộc sống giàu sang, thường xuyên khoe trên mạng xã hội
Pháp luật

Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng: Nổi tiếng với cuộc sống giàu sang, thường xuyên khoe trên mạng xã hội

Pháp luật

Ông Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc Công ty VB Group là chồng của nữ doanh nhân, ca sĩ Đoàn Di Băng, cùng 2 người khác bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến sản phẩm kem chống nắng. Vợ chồng Đoàn Di Băng nổi tiếng với cuộc sống giàu sang, thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội.

Làng nghề mai vàng Bình Lợi tạm thời thoát ngập, nông dân vẫn chưa hết lo vì sắp đón đợt triều cường lớn
Chuyển động Sài Gòn

Làng nghề mai vàng Bình Lợi tạm thời thoát ngập, nông dân vẫn chưa hết lo vì sắp đón đợt triều cường lớn

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều ngày ngập úng, hàng chục héc ta mai vàng Bình Lợi, (TP.HCM) đã khô ráo trở lại nhờ nỗ lực bơm thoát nước liên tục của lực lượng chức năng và người dân. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi theo dự báo, chỉ vài ngày nữa khu vực này sẽ phải đối mặt với đợt triều cường lớn – nguy cơ khiến các vườn mai vàng Bình Lợi tiếp tục ngập trở lại.

Chàng trai 9X người Mông và khát vọng đổi thay nơi thung lũng Pà Cò
Hòa Bình thi đua yêu nước

Chàng trai 9X người Mông và khát vọng đổi thay nơi thung lũng Pà Cò

Hòa Bình thi đua yêu nước

Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ hôm nay đang "thay da, đổi thịt" với những homestay thắm hoa khoe sắc và thôn xóm bình yên khi tệ nạn ma túy bị đẩy lùi. Góp phần vào sự đổi thay đó là nỗ lực của thế hệ trẻ, những người đang viết nên câu chuyện mới cho bản Mông - Giàng A La là một trong số những thanh niên đó.

Phát hiện thi thể người phụ nữ có dấu hiệu bất thường ở Quảng Trị
Pháp luật

Phát hiện thi thể người phụ nữ có dấu hiệu bất thường ở Quảng Trị

Pháp luật

Thi thể người phụ nữ ở mép hồ Hà Thượng, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu bất thường. Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

Dòng chảy của tiền hôm nay (5/11): Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu năng lượng, bán ròng hơn 22 nghìn tỷ trong tháng 10
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (5/11): Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu năng lượng, bán ròng hơn 22 nghìn tỷ trong tháng 10

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (5/11) ghi nhận trạng thái thận trọng bao trùm lên thị trường chứng khoán Việt Nam, khi dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài tích cực gom cổ phiếu ngành năng lượng. Tuy nhiên, riêng tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng với giá trị hơn 22.191 tỷ đồng.

Kho thịt cho 2 nguyên liệu này, thịt mềm, đậm đà, thơm phức, ngon miệng, cả nhà thích mê
Gia đình

Kho thịt cho 2 nguyên liệu này, thịt mềm, đậm đà, thơm phức, ngon miệng, cả nhà thích mê

Gia đình

Không chỉ kho thịt heo mà bất cứ hầm loại thịt nào, bạn chỉ cần cho 2 nguyên liệu này thịt cũng sẽ nhanh dừ và thơm phức.

Toàn cảnh 'đường cong mềm mại' 84 tỷ đồng lách giữa 2 chung cư ở Hà Nội đang triển khai thi công để giảm ùn tắc
Ảnh

Toàn cảnh "đường cong mềm mại" 84 tỷ đồng lách giữa 2 chung cư ở Hà Nội đang triển khai thi công để giảm ùn tắc

Ảnh

Một dự án giao thông hy hữu, được người dân ví von là "đường cong mềm mại" với tổng vốn đầu tư lên tới 84 tỷ đồng đang được khẩn trương thi công. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành "lối thoát vàng" kết nối giữa tuyến đường Vành đai 2 và phố Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy), góp phần giảm ùn tắc giao thông trong khu vực.

Thị trường chưa thể khởi sắc, giá lợn vẫn tiếp tục rớt mạnh, nhập khẩu thịt cao chót vót
Nhà nông

Thị trường chưa thể khởi sắc, giá lợn vẫn tiếp tục rớt mạnh, nhập khẩu thịt cao chót vót

Nhà nông

Giá lợn hơi vẫn tiếp tục giảm nhanh trên thị trường hôm nay, giá lợn bình quân cả nước đã giảm về mức 50.700 đồng/kg...

Công an Phú Thọ kiến nghị khởi tố vụ móng cọc cầu sông Lô lộ cốt thép rỉ sét
Tin tức

Công an Phú Thọ kiến nghị khởi tố vụ móng cọc cầu sông Lô lộ cốt thép rỉ sét
9

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kiến nghị khởi tố vụ phát hiện móng cọc cầu sông Lô lộ cốt thép rỉ sét theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Khởi tố Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf và 16 bị can liên quan sai phạm trong xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc
Pháp luật

Khởi tố Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf và 16 bị can liên quan sai phạm trong xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

Pháp luật

C03 Bộ Công an vừa khởi tố 17 bị can liên quan đường dây mua bán mã vùng trồng, giấy kiểm nghiệm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước và ảnh hưởng uy tín nông sản Việt Nam.

Cổ phiếu bất động sản VIC 'chống đỡ' điểm số khi sắc đỏ lan rộng
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản VIC 'chống đỡ' điểm số khi sắc đỏ lan rộng

Nhà đất

Dù thị trường chung điều chỉnh, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn giữ được sắc xanh nhờ lực kéo mạnh từ VIC của Vingroup - mã đóng góp gần 5 điểm tăng cho VN-Index trong phiên 5/11, bất chấp phần lớn cổ phiếu ngành này giảm giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư Mường Vôi
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư Mường Vôi

Hòa Bình thi đua yêu nước

Ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu, đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam tại khu dân cư phố Mường Vôi, xã Lạc Sơn.

Đà Nẵng: Xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún trên tuyến đường ĐT601 sau mưa lũ
Kinh tế

Đà Nẵng: Xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún trên tuyến đường ĐT601 sau mưa lũ

Kinh tế

Sau đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 10/2025, nhiều đoạn trên tuyến đường ĐT601 (địa phận phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện tình trạng sụt lún, mặt đường nứt toác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vỡ hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng gây thiệt hại nặng, ai phải chịu trách nhiệm?
Bạn đọc

Vỡ hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng gây thiệt hại nặng, ai phải chịu trách nhiệm?

Bạn đọc

Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng, theo chuyên gia pháp lý, trường hợp cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy có hành vi vi phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, có thể xem xét xử lý hình sự.

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3: Bứt phá trước thềm Vietnam Masters
Doanh nghiệp

MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3: Bứt phá trước thềm Vietnam Masters

Doanh nghiệp

Sau 4 ngày tranh tài kịch tính từ 23 - 26/10/2025 tại Cụm sân tiêu chuẩn quốc tế Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn, MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 đã khép lại trong bầu không khí cuồng nhiệt, để lại những dấu ấn khó quên.

AFC xử thua ĐT Malaysia tới 6 trận?
Thể thao

AFC xử thua ĐT Malaysia tới 6 trận?

Thể thao

Tổng thư ký AFC Windsor John đã lên tiếng sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, khẳng định mọi quyết định xử phạt liên quan đến ĐT Việt Nam cũng như các đội tuyển khác sẽ phải chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Hà Nội: Nhiều nữ sinh bị phát tán hình ảnh nhạy cảm trong phòng thay đồ ở tiệm chụp ảnh Hàn Quốc
Pháp luật

Hà Nội: Nhiều nữ sinh bị phát tán hình ảnh nhạy cảm trong phòng thay đồ ở tiệm chụp ảnh Hàn Quốc

Pháp luật

Một phụ huynh ở Hà Nội phản ánh con gái mình cùng nhiều nữ sinh khác bị quay lén trong phòng thay đồ tại một tiệm chụp ảnh Hàn Quốc, sau đó các clip nhạy cảm bị phát tán trên mạng.

Agribank xanh hóa tín dụng – “Cầu nối” để phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam
Kinh tế

Agribank xanh hóa tín dụng – “Cầu nối” để phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam

Kinh tế

Đối với Agribank, tín dụng cho năng lượng xanh vừa là cầu nối giữa ngân hàng với người dân, doanh nghiệp, vừa là sự chung tay hiện thực hóa các cam kết bảo vệ môi trường của Việt Nam. Thực tế cho thấy, đến nay, dư nợ của Agribank ở lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đạt khoảng 15.107 tỷ đồng. Con số này chiếm khoảng 52,5% dư nợ tín dụng xanh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng xanh tại Agribank.

Hạ tầng bứt phá, mọi con đường đổ về “đô thị đáng sống” Nha Trang
Kinh tế

Hạ tầng bứt phá, mọi con đường đổ về “đô thị đáng sống” Nha Trang

Kinh tế

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai, Nha Trang sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, nơi hệ thống đô thị và du lịch cùng tạo động lực tăng trưởng mới.

Tin đọc nhiều

1

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

2

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

3

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

4

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

5

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió