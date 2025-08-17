Đoán mò đội hình ra sân của CLB Công an TP.HCM, HLV Makoto khiến Hà Nội FC thua đau

Tối 16/8, Hà Nội FC phải nếm trái đắng trong chuyến làm khách trên sân nhà Thống Nhất của CLB Công an TP.HCM lượt trận đầu tiên V.League 2025/2026. Thủ môn Quan Văn Chuẩn phải liên tiếp nhận 2 bàn thua từ Tiến Linh và Võ Huy Toàn trong hiệp 1. Nỗ lực tấn công của đội bóng Thủ đô chỉ được đền đáp bằng bàn thắng danh dự cuối trận của tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Văn Tùng.

Nhận trận thua 1-2 ở ngày ra quân, HLV Makoto của Hà Nội FC bộc bạch: "Bàn thua sớm từ phút 2, ảnh hưởng tâm lý. Trận đầu còn hơn 88, nỗ lực, dâng lên tìm bàn gỡ hòa nhưng để thủng bàn thứ 2 gây ít nhiều áp lực ảnh hưởng tinh thần cầu thủ khiến chúng tôi rất khó triển khai tấn công".

HLV Makoto cho biết phải dự đoán đội hình ra sân của CLB Công an TP.HCM khi không có nhiều thông tin

Không thể hài lòng với kết quả trận đấu, HLV Makoto tiết lộ nguyên nhân dẫn đến thất bại khi không nắm được đầy đủ thông tin về các cầu thủ của CLB Công an TP.HCM.

“CLB Công an TP.HCM là đội bóng mới với dàn cầu thủ mới. Trận đầu tiên tôi không có nhiều thông tin về họ. Chúng tôi phải dự đoán đội hình có thể đá hôm nay. Những gì thể hiện, họ có ngoại binh nội binh tốt. Lối chơi thì phòng ngự phản công hiệu quả, hôm nay đội bạn làm tốt", HLV Makoto chia sẻ.

Văn Quyết và các đồng đội nhận trận thua trên sân Thống Nhất.

Bên cạnh đó, ông Makoto còn tiết lộ về tiền vệ Hendrio Araújo da Silva. Ông nói: "Hendrio đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nhập tịch. Hôm nay cậu ấy không tham dự được, nên tôi không nói về cậu ấy. Đầu mùa có nói đăng ký nhập tịch hay ngoại binh, chúng tôi quyết định đăng ký nhập tịch và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ".

Theo HLV Makoto, Hà Nội FC sẽ phải cải thiện cách kiểm soát trận đấu, điều phối nhịp độ tấn công. Đặc biệt, các phương án chống phản công phải hoàn thiện nhiều hơn để tránh các bàn thua đáng tiếc như trận đấu này.