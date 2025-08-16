Tiến Linh bắt đầu hành trình viết tiếp giấc mơ còn dang dở

19h15 tối 16/8, CLB Công an TP.HCM sẽ tiếp Hà Nội FC trên sân Thống Nhất. Công an TP.HCM là một trong những đội bóng được chờ đợi ở mùa giải 2025/26. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, đại diện của thành phố mang tên Bác rất được kỳ vọng giúp bóng đá phía Nam khởi sắc, sau nhiều năm vắng tên trong đường đua vô địch.

Do đó, đội chủ nhà cũng cần một kết quả tốt ở trận mở màn trước Hà Nội FC, dù đối thủ là đội rất mạnh. Đội bóng Thủ đô cũng có những chuẩn bị tích cực cho mùa giải năm nay mà họ hướng đến mục tiêu vô địch.

Đáng chú ý, đội bóng Thủ đô bổ sung một số cầu thủ chất lượng như tiền đạo Hendrio, trung vệ Adriel da Silva, tiền vệ trung tâm Willian Maranhao, bên cạnh bộ khung nội binh đều là những cầu thủ dày kinh nghiệm như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Hải, Hai Long, Xuân Mạnh…

Tiến Linh bắt đầu hành trình viết tiếp giấc mơ còn dang dở. Ảnh: CLB CA TP.HCM

Với đội chủ nhà, họ chờ đợi những cái tên Patrik Lê Giang, Đức Huy, Võ Huy Toàn… cùng dàn ngoại binh chất lượng gồm Noel Mbo, Bastien Samuel và Matheus Felipe sẽ làm nên chuyện. Đặc biệt, Nguyễn Tiến Linh - Quả bóng vàng Việt Nam 2024 suýt giành danh hiệu Vua phá lưới mùa trước, sẽ là niềm hi vọng ghi bàn cho đội chủ sân Thống Nhất. Trận đấu này là nơi Tiến Linh bắt đầu lại hành trình viết tiếp giấc mơ còn dang dở.

Trong hơn một thập kỷ gắn bó với CLB Bình Dương - đội bóng vừa đổi tên thành Becamex TP.HCM, Tiến Linh chưa một lần được chạm tay vào chiếc cúp vô địch V.League. Đến với CLB Công an TP.HCM, anh nuôi hy vọng sẽ hoàn thành mơ ước, bởi đội bóng ngành công an có nhiều tham vọng lớn và tiềm lực tài chính vững vàng.

Kể từ V.League 2016, Tiến Linh cho thấy khả năng săn bàn của một "sát thủ" đang trên đường trở thành một trong những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của V.League. Tính từ V.League 2018 đến trước mùa giải 2025/26, chân sút sinh năm 1997 này đóng góp cho Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) tổng cộng 66 bàn thắng. Đó là con số đáng để khen ngợi trong bối cảnh ngoại binh luôn được ưu tiên cho hàng tiền đạo.

Dẫu vậy, ở Becamex Bình Dương dù phong độ tốt nhưng Tiến Linh chưa một lần lên đỉnh cao ở V.League. Becamex TP.HCM chính là chương mới để anh viết tiếp giấc mơ còn dang dở là chạm tay vào chiếc cúp V.League, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bảng vàng sự nghiệp của một trong những tiền đạo hàng đầu bóng đá Việt Nam hơn một thập kỷ qua.

HLV Lê Huỳnh Đức nhận được sự kỳ vọng đưa Công an TP.HCM trở lại thời vàng son. Ảnh: CLB CA TP.HCM

Việc cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, tiền đạo chủ lực của đội Công an TP.HCM trước đây được mời làm HLV trưởng cũng rất được giới mộ điệu kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn nơi đội bóng mà anh từng gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình trong vai trò cầu thủ.

Mùa giải năm nay, Công an TP.HCM vừa trở lại V.League sau 23 năm vắng bóng. Nên theo HLV Lê Huỳnh Đức, họ chưa thể cạnh tranh danh hiệu ngay kiểu đốt cháy giai đoạn, mà để xây dựng lực lượng và ổn định lối chơi. Vì thế, họ được dự đoán sẽ là một thế lực với tham vọng đua vô địch từ mùa giải 2026/2027.