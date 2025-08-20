Đoàn quân đội Nga đến Việt Nam tham gia diễu binh dịp 2/9

Ngày 20/8, chuyên cơ từ Liên bang Nga hạ cánh xuống Nội Bài, đưa hơn 30 quân nhân nước này tới tham dự lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 (A80) tại Hà Nội.

Quân đội Nga là đoàn quốc tế thứ 3 đến Việt Nam, tham gia diễu binh A80.

Đại tá Phùng Chí Cao, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, trực tiếp đón đoàn và tặng hoa ở sân bay. Cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho các thành viên trong đoàn cùng trang bị, vật chất mang theo.

Các quân nhân Nga sau đó được bố trí di chuyển về nơi ăn nghỉ, sẵn sàng tham gia tập luyện để sẵn sàng thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong dịp 2/9 tới.

Đại diện chủ nhà Việt Nam đón tiếp, tặng hoa các quân nhân Nga.

Trước đoàn Nga, đoàn quân đội Campuchia và Lào cũng đến Việt Nam, được bố trí lưu trú tại Hòa Bình (cũ) và đang luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (TB4). Như vậy, đã có 3 đoàn quân đội nước ngoài đến Việt Nam, tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

Lễ diễu binh dịp 2/9 năm nay có sự tham gia đầy đủ của các lực lượng không quân, lục quân, hải quân. Trong đó, khối hải quân sẽ diễu binh trên biển ở Khánh Hòa và được truyền hình trực tiếp về quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Các quân nhân Nga đến Việt Nam dịp này đều có chiều cao trên 1m80.

Khối diễu binh tại Ba Đình gồm hơn 16.000 người thuộc quân đội, công an, bố trí thành 43 khối đi, 18 khối đứng và chưa kể các khối diễu hành của các lực lượng dân sự.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên từ năm 1985, cuộc diễu binh, diễu hành có sự tham gia của các khí tài gồm 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của quân đội và công an trong đó có nhiều khí tài hạng nặng như tên lửa Scud, xe tăng T90, xe bắc cầu, pháo tự hành, hệ thống phòng thủ bờ biển…