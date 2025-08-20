Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng đội ngũ cán bộ gắn bó mật thiết với nhân dân

Trưa 20/8, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Vinh

Làm nòng cốt chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng vào các văn kiện, báo cáo chính trị. Các văn kiện đã được Đại hội thống nhất cao, thể hiện quyết tâm đổi mới, phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.



Tại Đại hội, Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030; công bố Quyết định chỉ định ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2025- 230; công bố số lượng đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu MTTQ, các đoàn thể trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030, với trọng tâm là lãnh đạo cơ quan chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm nòng cốt chính trị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, tập trung thực hiện đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân với đội ngũ trí thức; giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội; đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng với quốc gia, dân tộc.

Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ

Để hoàn thành sứ mệnh cao cả trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến yêu cầu Đảng bộ tập trung lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Cán bộ Mặt trận các đoàn thể nhân dân là người sâu sát với cuộc sống của nhân dân. Dân thiếu đói, hoạn nạn, thiên tai, bão lũ phải biết, chủ động giúp đỡ nhân dân, vượt quá khả năng phải báo cáo với cấp ủy để đề xuất với chính quyền giúp đỡ, không để người dân khó khăn".

Đảng bộ sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho mọi hoạt động cả trong công tác xây dựng đảng và trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới căn bản toàn diện tầm nhìn, phương pháp tư duy, cách nghĩ, cách làm theo mô hình tổ chức bộ máy mới, thật sự hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Bộ máy mới phải có tư tưởng mới, tầm nhìn mới, cách làm mới và kết quả mới".

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành nhận Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần chủ động đổi mới, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, tăng cường xây dựng Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong cơ quan trước hết là người đứng đầu cấp ủy; đặc biệt là nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy với công việc, chân thành với đồng chí, đồng nghiệp.

Trong không khí đoàn kết, dân chủ, ông Đỗ Văn Chiến cho biết Đại hội biểu thị niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Thay mặt Đại hội, ông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt qua chính mình, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra; đồng lòng chung sức cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta phát triển giàu mạnh, văn minh, mọi người mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

