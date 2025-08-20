Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Tin tức
Thứ tư, ngày 20/08/2025 13:46 GMT+7

Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng đội ngũ cán bộ gắn bó mật thiết với nhân dân

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 20/08/2025 13:46 GMT+7
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến yêu cầu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trưa 20/8, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Vinh

Làm nòng cốt chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng vào các văn kiện, báo cáo chính trị. Các văn kiện đã được Đại hội thống nhất cao, thể hiện quyết tâm đổi mới, phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030; công bố Quyết định chỉ định ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2025- 230; công bố số lượng đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu MTTQ, các đoàn thể trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030, với trọng tâm là lãnh đạo cơ quan chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm nòng cốt chính trị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, tập trung thực hiện đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân với đội ngũ trí thức; giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội; đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng với quốc gia, dân tộc.

Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ

Để hoàn thành sứ mệnh cao cả trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến yêu cầu Đảng bộ tập trung lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Cán bộ Mặt trận các đoàn thể nhân dân là người sâu sát với cuộc sống của nhân dân. Dân thiếu đói, hoạn nạn, thiên tai, bão lũ phải biết, chủ động giúp đỡ nhân dân, vượt quá khả năng phải báo cáo với cấp ủy để đề xuất với chính quyền giúp đỡ, không để người dân khó khăn".

Đảng bộ sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho mọi hoạt động cả trong công tác xây dựng đảng và trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới căn bản toàn diện tầm nhìn, phương pháp tư duy, cách nghĩ, cách làm theo mô hình tổ chức bộ máy mới, thật sự hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Bộ máy mới phải có tư tưởng mới, tầm nhìn mới, cách làm mới và kết quả mới".

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành nhận Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần chủ động đổi mới, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, tăng cường xây dựng Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong cơ quan trước hết là người đứng đầu cấp ủy; đặc biệt là nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy với công việc, chân thành với đồng chí, đồng nghiệp.

Trong không khí đoàn kết, dân chủ, ông Đỗ Văn Chiến cho biết Đại hội biểu thị niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Thay mặt Đại hội, ông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt qua chính mình, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra; đồng lòng chung sức cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta phát triển giàu mạnh, văn minh, mọi người mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tham khảo thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ, những đêm trắng họp bàn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ, những đêm trắng họp bàn

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Ông Trần Đình Cường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội.

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Huân chương với tập thể Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và 2 Thượng tướng

Tin tức
Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Huân chương với tập thể Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và 2 Thượng tướng

Chi tiết các tuyến đường ở Hà Nội cấm phương tiện để phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 vào ngày mai

Tin tức
Chi tiết các tuyến đường ở Hà Nội cấm phương tiện để phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 vào ngày mai

Thủ tướng: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng ứng phó các vụ việc về an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Tin tức
Thủ tướng: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng ứng phó các vụ việc về an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Trực tiếp: Người dân hai bên đường phố hân hoan chào đón các đoàn diễu binh, hát vang "Việt Nam - Hồ Chí Minh"

Tin tức
Trực tiếp: Người dân hai bên đường phố hân hoan chào đón các đoàn diễu binh, hát vang 'Việt Nam - Hồ Chí Minh'

Đọc thêm

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'
Thế giới

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'

Thế giới

Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Nga, khiến vị tướng này bị thương nặng và phải cắt cụt tay chân, ảnh Euromaidanpress.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn