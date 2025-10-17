Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ sáu, ngày 17/10/2025 22:16 GMT+7

Doanh nghiệp Việt "chạm chân" vào công nghiệp hàng không khi bắt tay với các ông lớn Nhật Bản

An Linh Thứ sáu, ngày 17/10/2025 22:16 GMT+7
Với mức tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, thị trường và ngành hàng không Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ từ Nhật Bản bỏ vốn đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tại Khu Công nghiệp hỗ trợ phía Nam Hà Nội (HANSSIP) vừa diễn ra Chương trình tham quan, khảo sát đầu tư, hợp tác doanh nghiệp tại Tổ hợp Công nghiệp Techno Park Việt Nam – Nhật Bản.

Sự kiện có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo cơ quan Trung ương và địa phương; công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp đầu tư công nghiệp hỗ trợ trong ngành hàng không ở Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đông đảo ngân hàng, doanh nghiệp Việt tham dự sự kiện nhằm kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tại Hà Nội tham gia chuỗi giá trị của Nhật Bản trong ngành hàng không, ngành đòi hỏi công nghệ, kỹ thuật rất cao vừa được nhiều doanh nghiệp nước ngoài xác định đầu tư tại Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đánh giá cao quy mô và tiêu chuẩn phát triển của khu công nghiệp HANSSIP. Ông này cho biết, với diện tích 640 ha, HANSSIP được thiết kế bởi Nikken Sekkei, một khu công nghiệp theo chuẩn khu công nghiệp Nhật.

Tại HANSSIP, phía Nhật Bản có sự tham gia đầu tư của Công ty TNHH Onaga (Nhật Bản). Đây là doanh nghiệp sản xuất linh kiện máy bay toàn cầu. Những linh kiện này đã được xuất khẩu, sử dụng trong ngành hàng không đi khắp nơi trên thế giới. Việc hợp tác giữa Onaga và doanh nghiệp Việt Nam tại HANSSIP được xem là hình mẫu quan hệ đối tác Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời phù hợp với triết lý “Sanpo Yoshi” (ba bên cùng có lợi) của Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội, Chủ tịch N&G Group cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước tham gia sâu vào chuỗi sản xuất trong nước và quốc tế, hướng tới nội địa hóa và nâng cao năng lực tự lực – tự chủ, góp phần xây dựng đất nước phát triển và bảo đảm an ninh quốc gia.

Một số linh kiện cơ khí chính xác được sản xuất tại Việt Nam do chuyển giao công nghệ, hợp tác liên doanh giữa doanh nghiệp Việt - Nhật.

Chủ tịch của N&G cho biết, Giai đoạn 1 của Tổ hợp công nghiệp (Technopark) Việt Nam – Nhật Bản đã được hình thành với chuỗi các Nhà máy của Doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, nhà máy đầu tiên sản xuất các sản phẩm: linh kiện cho ngành hàng không vũ trụ - tàu cao tốc, máy sản xuất chất bán dẫn, Robot, máy xây dựng và máy nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm không gian phục vụ lưỡng dụng…và các ngành công nghiệp chế biến chế tạo độ chính xác cao…do công ty Onaga Nhật Bản đầu tư vận hành đã đi vào sản xuất thử nghiệm đúng quy trình ngành hàng không vũ trụ cùng với sự đồng hành của Tập đoàn Hàng không Boeing – Hoa Kỳ.

Ông Hoàng cho rằng, việc thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp các nước phát triển, trong đó có Nhật Bản, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, quy trình và chứng chỉ sản xuất toàn cầu; đào tạo kỹ thuật cao và kết nối thị trường trong nước – quốc tế, từ đó phát huy thế mạnh lẫn nhau và phát triển bền vững.

Tập đoàn N&G cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã tập trung đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn chuỗi sản xuất toàn cầu. HANSSIP được quy hoạch hoàn chỉnh với dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở cho công nhân, kỹ sư và chuyên gia, tạo nền tảng thuận lợi thúc đẩy hợp tác sản xuất với các đối tác quốc tế, trong đó có Nhật Bản.

Tại sự kiện, ông Onaga Masaru, Chủ tịch Công ty TNHH Onaga (Nhật Bản) cho biết, công ty hiện sản xuất các linh kiện máy bay nhỏ như bushing (ống lót), sử dụng cho cửa, chân máy, flaps, bình nhiên liệu và nhiều bộ phận khác. Dù kích thước nhỏ, các chi tiết này phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và độ chính xác cao, phục vụ thị trường hàng không quốc tế. Công ty đã đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, thân thiện môi trường và bảo đảm an toàn cho người lao động. Sau gia công, linh kiện trải qua xử lý bề mặt và mạ, đảm bảo độ bền và chất lượng theo tiêu chuẩn ngành hàng không.

"Thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng trên 10%, mở ra cơ hội rộng lớn cho sản xuất thiết bị máy bay". Đại diện Onaga nhấn mạnh việc mở rộng chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp Việt Nam: “Bên cạnh các đối tác hiện tại, chúng tôi tiếp tục hợp tác với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ tiếp cận công nghệ, đào tạo kỹ thuật và tham gia chuỗi sản xuất quốc tế”, ông Onaga chia sẻ.

Ông Ishikawa Isamu – Phó Đại sứ Công sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Công ty Nhật Bản khẳng định mục tiêu sản xuất linh kiện tại Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế, đồng thời chia sẻ công nghệ, kỹ năng sản xuất và đào tạo nhân lực, hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Trao đổi bên lề sự kiện, ông Trần Phương Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn N&G Việt Nam, cho biết hiện nay các khu công nghiệp do Tập đoàn quản lý tại Hà Nội đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn kéo theo nhu cầu mạnh mẽ từ các doanh nghiệp vệ tinh và nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt trong chuỗi cung ứng linh kiện và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Tập đoàn N&G đang chủ động chuẩn bị quỹ đất và xây dựng các nhà xưởng sẵn sàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các nhà đầu tư chỉ cần mang máy móc và nhân lực là có thể đi vào sản xuất ngay. Các ngành nghề ưu tiên gồm điện tử, cơ khí chính xác và các sản phẩm công nghệ cao, phục vụ chuỗi sản xuất trong nước và quốc tế.

Đông đảo doanh nghiệp, ngân hàng tham dự sự kiện

Giai đoạn 2 của khu công nghiệp, đang triển khai theo phê duyệt của Thủ tướng, dự kiến cung cấp nhà xưởng từ 3.000–5.000 m² và quỹ đất 2–5 ha cho doanh nghiệp vừa và tầm trung. Đồng thời, cũng dành 2% quỹ đất được dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc doanh nghiệp công nghệ cao.

Về hỗ trợ nội địa hóa và vốn, Tập đoàn phối hợp với các tổ chức tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) để doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn mua sắm thiết bị và triển khai sản xuất. Đồng thời, Tập đoàn hỗ trợ chuyển giao công nghệ, gia công sản phẩm và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao.

