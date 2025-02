“Đội mưa” xếp hàng dài nhiều giờ đồng hồ chưa được cấp đổi giấy phép lái xe ở Hà Nội

Theo Thông tư 35/2024 do Bộ GTVT ban hành từ ngày 1/1/2025 quy định người lái xe phải thi lại lý thuyết ngay khi giấy phép hết hạn, rút ngắn thời gian cấp lại giấy phép lái xe bị mất so với hiện hành. Do đó, người dân lo sợ phải thi lại lý thuyết nên vội vàng đi đổi lại giấy phép lái xe.