Giấu tài sản trộm tại hẻm núi, nhảy xuống hồ nước vẫn không thoát

Trước đó, lúc 13 giờ 10 chiều 11/4, Công an xã Phước Bình (huyện Bác Ái) tỉnh Ninh Thuận nhận được tin báo của anh Đ.G.T, chủ quán nước giải khát (tại thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình) bị mất tài sản gồm 1 điện thoại OPPO A98 màu xanh và 1 bóp đựng tiền của quán.

Các đối tượng trộm cắp, thay đổi trang phục, chui vào bụi cỏ, giấu cả xe mô tô, nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CANT

Ngay sau khi nhận được tin, Công an xã Phước Bình đã phối hợp với Tổ điều tra, lực lượng CSGT khu vực Ninh Sơn - Bác Ái, Công an thị trấn Tân Sơn, Công an xã Phước Hòa truy bắt đối tượng.

Lực lượng công an đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định 2 đối tượng bỏ trốn trên tuyến đường tỉnh lộ 707 (hướng từ xã Phước Bình, huyện Bác Ái đi thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn).

Mặc dù các đối tượng trên đường trốn chạy đã thay đổi quần áo, rẽ vào đường nội đồng giấu xe mô tô, tài sản trộm được tại hẻm núi, rồi nhảy xuống hồ nước, sau đó chui vào những đám cỏ để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Các đối tượng trộm cắp, thay đổi trang phục, chui vào bụi cỏ, giấu cả xe mô tô, nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CANT

Nhưng chưa đầy 3 giờ truy bắt, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được 2 đối tượng trên. Thời điểm này, hai “đạo chích” đang ẩn núp trong đám cỏ đã bị lực lượng công an tại cơ sở phát hiện, khống chế, bắt giữ, thu hồi toàn bộ tài sản bị mất trộm và bàn giao cho người dân.

Cặp đôi làm "đạo chích"

Sau khi ăn trộm tài sản của người dân, hai “đạo chích”, đã bỏ mô tô, dấu tài sản trộm tại hẻm núi rồi nhảy xuống hồ nước nhằm trốn khỏi công an vẫn không thoát. Chưa đầy 3 giờ, lực lượng Công an tại cơ sở truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản.





Cặp đôi nam nữ đã thay đổi trang phục, chui vào bụi cỏ, giấu cả xe mô tô, nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CANT

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận xác định, 2 đối tượng gồm Lê Hữu Phát (1996) và Trần Thị Thu Thảo (1997) cùng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.