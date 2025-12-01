Chủ đề nóng

Đối thoại “nóng” về tiền bồi dưỡng A80 của sinh viên, hiệu trưởng giải đáp ra sao?

Tào Nga Thứ hai, ngày 01/12/2025 15:19 GMT+7
Buổi đối thoại trưa 1/12 kéo dài với nhiều ý kiến “nóng” xoay quanh khoản bồi dưỡng A80 của sinh viên. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận việc thông tin chưa kịp thời, giải thích từng khoản chi và cho biết sinh viên sẽ nhận thêm 580.000 đồng trong đợt 2.
Liên quan đến khoản tiền bồi dưỡng khi tham gia chương trình A80, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, đã có cuộc đối thoại với gần 400 sinh viên, liên quan khoản hỗ trợ sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) vào trưa 1/12.

Ngay từ đầu buổi trao đổi, ông Long đề nghị sinh viên hỏi thẳng, rõ ràng để nhà trường giải đáp minh bạch.

Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã có cuộc đối thoại với sinh viên vào trưa 1/12. 

Một nữ sinh nêu băn khoăn: Theo công văn, mức chi cho mỗi buổi tập là 80.000 đồng, nhưng thực tế sinh viên chỉ nhận 60.000 đồng. Ông Long cho biết, ban đầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mức 80.000 đồng/buổi, tuy nhiên, Bộ Tài chính phê duyệt 60.000 đồng/buổi cho tất cả trường tham gia sự kiện. Ông yêu cầu bộ phận hành chính mang ngay quyết định của Bộ Tài chính lên để sinh viên đối chiếu, đồng thời thừa nhận nhà trường đã chậm thông tin.

Theo số buổi tham gia, sinh viên trường có 22 buổi, gồm 17 buổi tập duyệt thường, 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt, 2 buổi chính thức. Chế độ chi cụ thể như sau:

Tổng cộng sinh viên được bồi dưỡng 1.960.000 đồng. Những khoản như xe đưa đón, nước uống do Nhà nước chi trả, riêng tiền ăn được trích từ khoản bồi dưỡng. Mức chi tại trường là 30.000 đồng/bữa chính và 10.000 đồng/bữa phụ, tổng 440.000 đồng cho 11 ngày. Vì vậy sinh viên thực nhận 1.520.000 đồng.

Trước câu hỏi vì sao giấy nhận tiền không ghi sẵn số tiền, ông Long giải thích: “Thầy cô nghĩ đơn giản là khi các em nhận bao nhiêu thì tự ghi để xác nhận. Nhưng vì không giải thích kỹ nên các em hiểu nhầm thành ký khống. Nhà trường xin rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Về thắc mắc của sinh viên việc sinh viên tình nguyện nhận mức chi cao hơn, ông Long cho biết nhóm này thuộc diện khác nên có chế độ riêng.

Một số sinh viên thắc mắc thêm về việc nhà trường thu số tài khoản nhưng lại phát tiền mặt. Hiệu trưởng giải thích, số sinh viên tham gia gần 1.000 em, nhà trường đã ứng trước tiền ăn. Nếu chuyển khoản, sinh viên lại phải trả ngược khoản ứng về trường, gây bất tiện. Vì vậy, trường chi tiền mặt để thuận lợi cho sinh viên.

Buổi đối thoại cũng ghi nhận ý kiến phản đối việc chỉ chọn sinh viên “tiêu biểu” của đội xếp chữ để khen thưởng. Ông Long xin ý kiến toàn bộ sinh viên, cho biết tiền khen thưởng lấy từ quỹ thi đua của trường.

Sinh viên thắc mắc về khoản tiền tham gia chương trình A80 trước đó.

Trước câu hỏi về sự so sánh số tiền của sinh viên nhà trường với các trường khác được nhận, ông Long nói "không bàn việc trường cao trường thấp vì ông chỉ biết định mức của trường được cấp là như vậy".

Theo ông Long lý do nhà trường chia tiền bồi dưỡng thành 2 đợt là muốn để một phần chi trong buổi vinh danh sinh viên, phát kèm theo giấy chứng nhận. Nhà trường rút kinh nghiệm sâu sắc khi thông tin đã không đầy đủ, kịp thời tới sinh viên.

Một sinh viên thuộc đội sinh viên tình nguyện đề nghị nhà trường công khai số tiền đã chi trả cho nhóm này, nêu rõ tiền bồi dưỡng đó không do ngân sách cấp mà do nhà trường trích quỹ thưởng riêng. Nữ sinh cảm thấy oan ức khi các sinh viên thuộc đội xếp chữ nghĩ rằng nhóm tình nguyện không làm gì mấy nhưng lại được nhiều tiền hơn.

Một sinh viên khác đề nghị nhà trường công khai tất cả các văn bản thể hiện thu chi để minh bạch thông tin và lấy lại danh dự cho nhà trường.

Tiếp đó, sinh viên đề nghị dùng số tiền dự định dùng để khen thưởng các sinh viên tiêu biểu trong sự kiện A80 chuyển sang ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Tuy nhiên, Hiệu trưởng cho biết điều này phải do sự tự nguyện của cá nhân, nhà trường không can thiệp. Việc khen thưởng và việc sử dụng tiền khen thưởng là hai vấn để khác nhau.

Trước nhiều ý kiến không đồng tình việc khen thưởng, Hiệu trưởng thông báo trường sẽ lấy ý kiến sinh viên đến 17h ngày 2/12. Nếu đa số không đồng ý, trường sẽ dừng việc xét thưởng. Quyết định này nhận được sự ủng hộ từ sinh viên.

Ông cũng công khai số điện thoại cá nhân, kêu gọi sinh viên liên hệ trực tiếp nếu có vướng mắc và cam kết sẽ giải quyết trong 12 tiếng.

Ông Phạm Văn Long chia sẻ với sinh viên, nhà trường rất vinh dự khi nằm trong danh sách có sinh viên tham dự sự kiện đặc biệt này. Nhà trường và cá nhân ông cảm ơn các em đã nhiệt tình, trách nhiệm, nghiêm túc tham gia vào sự kiện A80 và hôm nay có mặt ở cuộc gặp này để đưa ra những thắc mắc và lắng nghe những giải đáp.

Ông Long khẳng định: “Quan điểm chỉ đạo của tôi và nhà trường là đặt quyền lợi của sinh viên lên trên hết, bất luận trong bối cảnh nào, không có chuyện này kia trong việc chi chế độ cho sinh viên. Trong quá trình thực hiện, do trường chưa thông tin kịp thời đến sinh viên. Hôm nay, trường cung cấp mọi thông tin, thắc mắc của sinh viên”.

Kết thúc buổi đối thoại, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nhấn mạnh nhà trường sẽ chi bổ sung đợt 2 tại lễ vinh danh, gồm 580.000 đồng kèm giấy chứng nhận cho mỗi sinh viên.

