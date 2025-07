Phương Mỹ Chi đã được xác nhận sẽ tranh tài ở bán kết của Sing! Asia. Thậm chí, có thông tin cô sẽ vào vòng chung kết của chương trình âm nhạc Trung Quốc này. Cuộc thi có sự tham gia của 32 giọng ca sinh sau năm 2000 từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau ở châu Á. Trong đó, 6 ca sĩ đại diện cho Trung Quốc gồm Chu Phi Ca, Bàn Hồng, Vương Hoằng Hạo, Aisin Gioro Mei, Dương Nhuận Trạch và Mây. Họ là những giọng ca được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 100 thí sinh. Hiện tại, Vương Hoằng Hạo, Khả Lâu, Chu Phi Ca và Miyuna... được xem là những đối thủ mạnh của Phương Mỹ Chi. Ảnh: FBNV.

Chu Phi Ca đã có nhiều chiến thắng rực rỡ suốt hành trình Sing! Asia. Ở trạm Nhật Bản, Chu Phi Ca giành chiến thắng với tỷ số áp đảo 21-3 trước ban nhạc SOILBOY. Đáng nói, 3 giám khảo trường quay là Trương Lương Dĩnh, Kudo Shizuka và Jessi J cũng bỏ phiếu cho ca sĩ này. Ngoài ra, Chu Phi Ca cũng giành chiến thắng trước Mei Nakabayashi (15-8), FIRZTER hay thậm chí thắng tuyệt đối với tỷ số 23-0 trước nữ ca sĩ D-Na ở trạm Singapore. Việc để thua Phương Mỹ Chi ở trạm Vịnh Hạ Long (Việt Nam) với tỷ số 8-16 là thất bại hiếm hoi của ca sĩ này. Các tiết mục của Chu Phi Ca vẫn gây tranh luận với nhiều ý kiến cho rằng anh an toàn, mờ nhạt, lười đổi mới. Tuy nhiên, với hành trình toàn thắng và nhận được nhiều phiếu bầu từ các giám khảo, Chu Phi Ca có rất nhiều lợi thế. Ảnh: iQiyi.

Từ đầu chương trình đến Tứ kết, Phương Mỹ Chi để thua một lần trước Vương Hoằng Hạo. Cụ thể ở tập 4, Vương Hoằng Hạo biểu diễn tiết mục Gone đầy cảm xúc đã giành chiến thắng với cách biệt xa so với Phương Mỹ Chi là 20-3. Vương Hoằng Hạo sinh năm 2000, tốt nghiệp Nhạc viện Đại học Sư phạm Tứ Xuyên. Năm 2021, anh tham gia chương trình The Voice of China 2021 và giành vị trí thứ 8 trong vòng chung kết toàn quốc. Cùng năm đó, anh phát hành đĩa đơn solo đầu tiên Can I? và chính thức ra mắt. Sau đó, anh phát hành thêm nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Theo Information Times, Vương Hoằng Hạo có giọng hát sâu lắng, trong trẻo, phong cách hát riêng biệt và khả năng xử lý âm trầm, âm bổng ấn tượng. Ảnh: Sohu.

Miyuna - đại diện Nhật Bản - được đồn đoán là một trong những ca sĩ bước vào chung kết, tranh tài với Phương Mỹ Chi. Miyuna sinh năm 2002, nổi bật với âm nhạc mang phong cách rock, soul và pop… Phong cách đó cộng thêm chất giọng khàn đặc trưng và mạnh mẽ giúp Miyuna tạo được sự khác biệt trong khuôn khổ cuộc thi nói riêng, thị trường âm nhạc nói chung. Cô đã nổi tiếng với các ca khúc như Gamushara, Tenjou Tenge, Boku to Kimi no Lullaby, Yurareru… được dùng làm nhạc nền cho nhiều bộ phim đình đám. Ảnh: Moshimoshi-nippon.

Khả Lâu sẽ ghép cặp với Phương Mỹ Chi tại bán kết và đối đầu với 4 cặp thí sinh khác. Nếu Phương Mỹ Chi đưa văn hóa Việt Nam đến gần khán giả nước bạn qua các tiết mục âm nhạc, thì Khả Lâu cũng nổi bật nhờ những phần trình diễn mang đậm màu sắc truyền thống Trung Quốc. Cô gái 22 tuổi này có giọng hát, kỹ năng thanh nhạc lẫn trình diễn tốt. Khả Lâu thường mặc trang phục truyền thống Trung Quốc và đưa những chất liệu văn hóa lâu đời của nước này kết hợp âm nhạc hiện đại. Tiết mục Lời xưa của Khả Lâu kết hợp hí kịch và côn khúc không chỉ giúp cô giành chiến thắng mà còn nhận rất nhiều lời khen ở vòng trước. Ở vòng bán kết, 5 cặp thí sinh sẽ thi đấu với nhau. 3 cặp có điểm số cao nhất vào vòng trong. Ảnh: iQiyi.