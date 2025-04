Bùi Đình Khánh: Tôi cầm chắc án tử, không còn gì để mất nữa rồi

Full lời khai của đối tượng Trần Đình Khánh. Nguồn: ANTV





Sau hơn một ngày phát động chiến dịch truy lùng gắt gao, với sự vào cuộc quyết liệt của nhiều lực lượng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tóm gọn thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khi y vừa bước vào địa phận tỉnh Thanh Hóa vào tối 18/4. Tại đây đối tượng đã khai nhận toàn bộ vụ việc và cho biết bản thân tự thấy không thể trốn thoát được, án tử đã treo trên đầu, không còn gì để mất nên chỉ về Thanh Hóa cho khuây khỏa...



Trước đó, Dân Việt đã đưa tin về vụ bắt ma túy ở Hạ Long. Cụ thể khoảng 20 giờ 20 phút ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), tổ công tác của Công an tỉnh do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ 16 bánh ma tuý heroin. Hai đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long) và đối tượng Hà Thương Hải (SN 1994, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).



Trong quá trình truy bắt các đối tượng còn lại, các đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến 1 cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị trúng đạn, hy sinh. Tổ công tác đã thu giữ 2 khẩu súng, 1 lựu đạn.



Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các cục nghiệp vụ, công an các địa phương lân cận, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 18/4, lực lượng công an đã bắt thêm 2 đối tượng gồm Hoàng Văn Đông (SN 1994) và Hà Quang Sơn (SN 1994, cùng trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).



Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả, đến khoảng 22 giờ ngày 18/4, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Đông Hải đã bất ngờ ập vào một điểm đón xe khách trên tuyến đường tránh thuộc địa phận thôn Lễ Môn, phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa và bắt được đối tượng Bùi Đình Khánh tại đây.



Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và giải quyết theo quy định pháp luật.