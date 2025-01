Đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?

Công an Hà Nội bắt giữ nghi phạm sát hại mẹ, vợ và 2 con

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14h30 ngày 17/1, gia đình anh V.V.S. phát hiện bà Đ.T.N. (79 tuổi, ở thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long) tử vong trong tư thế nằm trên giường tại phòng khách.

Sau đó, người nhà phát hiện con dâu bà N. là chị Đ.T.T. (50 tuổi) cùng 2 người con của chị T. là V.T.H. và V.T.T. đều tử vong dưới gầm giường tại buồng ngủ cạnh phòng khách. Gia đình anh V.V.S. khi đó đã báo tin đến Công an huyện Phú Xuyên.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với VKSND Thành phố, VKSND huyện Phú Xuyên thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.

Sau hơn 20 giờ đồng hồ điều tra đến khoảng 12h30 ngày 18/1, các lực lượng thuộc Công an Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ nghi phạm gây ra vụ việc là Vũ Văn Vương (52 tuổi, con trai bà N).

Đối tượng Vũ Văn Vương bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CACC.

Theo cảnh sát, Vũ Văn Vương có dấu hiệu trầm cảm, tâm lý bất thường, xét nghiệm âm tính với ma túy.

Đối tượng gây ra vụ việc sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc

TS.LS Đặng Văn Cường- Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hết sức đau lòng, hiếm khi xảy ra trong xã hội ngày nay.

Phía cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ lời khai ban đầu này có đúng hay không, động cơ gây án là gì dựa trên cơ sở hoàn cảnh, mâu thuẫn gia đình cũng như khả năng nhận thức điều khiển hành vi của nghi phạm tại thời điểm gây án nhằm xem xét kết luận, xử lý vụ án.

Theo luật sư Cường, Luật hôn nhân và gia đình quy định người chồng phải có nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, mang lại hạnh phúc cho vợ. Người cha phải có trách nhiệm dạy dỗ, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái. Con cái có trách nhiệm, nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ khi về già, phải hiếu thảo với cha mẹ.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc bị cảnh sát phong tỏa. Ảnh: N.H.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã bất nghĩa với vợ, bất hiếu với mẹ và không làm trọn bổn phận của người cha, đã tự mình tước đi mạng sống của tất cả những người thân thích nhất trong gia đình, hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật hình sự đặc biệt nghiêm trọng.

Đây là vụ án gây rúng động xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân khi gần như cả một gia đình bị xóa sổ khi chưa rõ động cơ gây án của đối tượng. Thông thường những vụ án nhiều người trong một gia đình bị sát hại như vậy sẽ có nguyên nhân từ mâu thuẫn thù oán cá nhân, từ hành vi của các đối tượng cướp tài sản muốn bịt đầu mối hoặc do người thực hiện hành vi trong tình trạng không có năng lực nhận thức vì bị bệnh tâm thần hoặc sử dụng chất cấm dẫn đến ảo giác.

Luật sư Cường cho hay, nếu diễn biến vụ việc đúng như thông tin mà phía cơ quan báo chí phản ánh thì với hành vi sát hại nhiều người như vậy mà người này có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi thì sẽ bị xử lý hình sự về tội Giết người theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Phía cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần của người đàn ông này để xác định tại thời điểm thực hiện hành vi giết người, người này có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi hay không.

Trường hợp kết quả giám định tâm thần cho thấy tại thời điểm sát hại các nạn nhân, người này vẫn có khả năng nhận thức, chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức thì vẫn bị xử lý hình sự. Nếu hoàn toàn mất khả năng nhận thức do bệnh lý thì mới không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu nhận thức được hành vi của mình mà vẫn sát hại tất cả những người thân trong gia đình thì người này sẽ phải chịu hình phạt cao nhất có thể là tử hình đồng thời sẽ phải chịu bản án lương tâm giày vò suốt cuộc đời cho đến khi phải trả giá trước pháp luật.