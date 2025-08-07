Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 34 năm lẩn trốn

Ngày 7/8, Công an xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với Trại giam A2 đã bắt giữ thành công Phan Đình Phú (SN 1960, quê phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng; tạm trú tại tỉnh Đồng Nai) – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn suốt 34 năm qua.

Phú bị truy nã theo Lệnh số 34/LTN ngày 22/5/1991 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên (nay thuộc địa giới tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Phan Đình Phú. Ảnh: CACC

Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng sử dụng nhiều tên gọi khác nhau như Phan Đình Phi và Trần Văn Hải, liên tục thay đổi chỗ ở nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đúng 8h sáng cùng ngày, tại xã Thượng Đức, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ Phú.

Hiện Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.