Đối tượng bị bắt là Đoàn Ngọc Huy, SN 2004, HKTT: Tổ 13, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, bị truy nã về tội Cướp tài sản theo Quyết định truy nã số 06 ngày 02/11/2022 của Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Đối tượng truy nã nguy hiểm tại cơ quan công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đoàn Ngọc Huy khai nhận vào khoảng cuối năm 2022, Huy cùng một số đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại khu vực quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Sau khi thực hiện hành vi Cướp tài sản, Huy bị Công an quận Hà Đông ra quyết định truy nã, tuy nhiên Huy đã bỏ trốn vào khu vực phía Nam, sau đó lẩn trốn lại khu vực biên giới tỉnh Long An giáp Vương quốc Campuchia.



Đến ngày 18/6/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an thành phố Sơn La) đã phát hiện và phối hợp bắt giữ đối tượng Đoàn Ngọc Huy khi đối tượng này quay trở lại địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.