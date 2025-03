Động đất tại Thái Lan: Chạy đua để cứu hơn 100 người bị mắc kẹt trong tòa nhà bị sập

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan bị sập tại Bangkok. Nguồn: Mạng xã hội.

Trong khi đó, theo tờ The Nation Thailand, các đội cứu hộ vẫn đang làm việc suốt đêm để tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát. Vào lúc 19 giờ tối 28/3, các tình nguyện viên của Quỹ cứu hộ Petchkasem phát hiện thêm nhiều trường hợp tử vong khi tìm kiếm gần tầng ba, nơi đã xuất hiện các vết nứt về mặt kết cấu.

Anh Jirayuth Jutchaisong, một tình nguyện viên cứu hộ, cho biết một đội gồm 10 người đã được triển khai, luân phiên làm nhiệm vụ với các đơn vị khác. Trong quá trình tìm kiếm, họ phát hiện 1 nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, chỉ có phần thân dưới lộ ra ngoài. Nạn nhân được nhận định là đã tử vong nhiều giờ trước đó. Đó là trường hợp tử vong thứ 5 được xác nhận tại hiện trường vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan. Tính tổng cộng đến thời điểm đó thì đã có 3 nạn nhân tử vong là nam và 2 nạn nhân còn lại là nữ.

Nỗ lực cứu hộ gặp nhiều trở ngại do đống đổ nát chất cao tới 20 mét, tương đương một tòa nhà 5 tầng, với các tấm bê tông lớn và thanh kim loại sắc nhọn cản trở lối tiếp cận. Đội cứu hộ vẫn tiếp tục làm việc theo ca luân phiên mỗi giờ, quyết tâm tìm kiếm những người còn mắc kẹt.

Sau đó, Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết số người thiệt mạng do trận động đất tại Thái Lan được báo cáo đã tăng lên tới 8 người. Trong đó, 7 người tử vong do sự cố cập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và 1 người khác thiệt mạng ở quận Bang Sue do cần cẩu rơi trúng.

Tuy nhiên, đến 10 giờ tối cùng ngày, các báo cáo xác nhận số người chết trong trận động đất ở Bangkok đã tăng lên 10 người, 16 người bị thương và 101 người vẫn mất tích. Những số liệu này được tổng hợp từ 3 công trường xây dựng ở các quận Chatuchak, Din Daeng và Bang Sue thuộc thủ đô Bangkok.

Theo cơ quan cứu hỏa và cứu hộ Bangkok, vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trong quá trình xây dựng ở quận Chatuchak là do kết cấu không ổn định. Người đứng đầu cơ quan này, ông Suriyachai Rawiwan, giải thích rằng tòa nhà bị sập từng tầng một do động đất. Theo ước tính có hơn 100 người đã vùi lấp sau khi tòa nhà bị đổ sập xuống.

Ông cho biết thêm rằng robot và thiết bị bay không người lái, cảnh sát, quân đội và các tổ chức hỗ trợ, đã được triển khai để tìm kiếm nạn nhân. Ông nhấn mạnh rằng các quan chức sẽ tập trung vào việc giải cứu nạn nhân thông qua giám sát và lắng nghe tiếng gõ cửa hoặc tiếng kêu cứu được phát ra dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng nếu xác nhận không phát hiện có dấu hiệu sinh tồn nào, các bước tiếp theo sẽ được xem xét.

Trong khi đó, ông Sutthipong Boonnithi, Phó Tổng kiểm toán của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, xác nhận trận động đất mạnh 8,2 độ có tâm chấn ở Myanmar đã khiến kết cấu tòa nhà bị sụp đổ. Ông cho biết công trình đã hoàn thành 30%. "Hiện tại, tôi đang ở công trường và kiểm tra thiệt hại đã xảy ra", ông nói thêm.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tòa nhà 30 tầng với tổng mức đầu tư 2,13 tỷ baht (khoảng 62 triệu USD) này được khởi công xây dựng vào năm 2020. Việc xây dựng được thực hiện bởi liên doanh ITD-CREC và được giám sát bởi liên doanh PKW.