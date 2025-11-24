Hậu quả của một cuộc tấn công của Nga. Ảnh Pravda

James Appathurai, quyền giám đốc chương trình đổi mới quốc phòng DIANA của NATO, cho biết Mỹ có khả năng tình báo độc nhất "ngay cả trong bối cảnh NATO".

Khi xem xét các giải pháp thay thế cho tình báo Mỹ dành cho Ukraine, ông nói thêm rằng "có những lựa chọn thương mại dành cho bất kỳ quốc gia nào mà không có hoặc không được nghĩ đến ngay cả vài năm trước".

Ông chỉ ra một lựa chọn thay thế cho các nhà cung cấp của Mỹ là công ty vũ trụ Phần Lan ICEYE, ban đầu được thành lập để theo dõi băng từ không gian nhưng hiện nay cung cấp dịch vụ Tình báo, Giám sát và Trinh sát di động.

ICEYE đã bán vệ tinh cho quân đội Ba Lan và Hà Lan, cũng như cho lực lượng vũ trang Phần Lan và Bồ Đào Nha. Công ty cũng đã cung cấp một số dữ liệu cho Ukraine.

Andrius Kubilius, Ủy viên EU về Quốc phòng và Không gian, cho biết EU đã có một số dịch vụ vệ tinh hiệu suất cao, bao gồm hệ thống định vị toàn cầu Galileo và hệ thống quan sát thời tiết Copernicus.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng "có một số hệ thống mà chúng ta đang chậm hơn một chút", đặc biệt là Starlink. Một giải pháp thay thế cho hệ thống này ở châu Âu, IRIS², dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030.

Kubilius cũng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng hỗ trợ Ukraine của EU: "Ukraine, nếu họ quyết định muốn tiếp tục, họ sẽ tiếp tục". Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng đại diện Mỹ đang đe dọa sẽ ngừng cung cấp vũ khí và dữ liệu tình báo nhằm đảm bảo Ukraine đồng ý với "kế hoạch hòa bình" do Mỹ xây dựng.

Mỹ đã từng đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo một lần trước đó, vào tháng 3 năm 2025, sau một cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Donald Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng.