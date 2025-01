Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người về quê ăn Tết, 1.000 chuyến bay chờ sẵn

Ngày 23/1 (tức 24 tháng Chạp âm lịch), dù chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, người dân TP.HCM ùn ùn đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết sớm.



Ghi nhận của PV Dân Việt, các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất từ sáng đã đông đúc các phương tiện. Hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau trên các tuyến đường Trường Sơn, Bạch Đằng, Hồng Hà, Cộng Hòa…

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực ga đi quốc nội đông nghẹt người từ mờ sáng. Hành khách đi máy bay với hành lý lỉnh khỉnh, ai nấy đều mong nhanh chóng được làm xong thủ tục để lên máy bay.

Người dân TP.HCM ùn ùn đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết sớm. Ảnh: TIA

Khu vực căng thẳng nhất vẫn là nơi soi chiếu an ninh hàng không. Dòng người xếp hàng nối đuôi nhau chờ đến lượt. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã mở tối đa các cổng soi chiếu an ninh để phục vụ lượng khách trong cao điểm. Phía bên trong khu vực ngồi chờ lên cửa máy bay, hành khách ngồi kín các dãy ghế. Nhiều người cho biết vì sợ tắc đường trễ giờ lên máy bay nên họ đã tranh thủ di chuyển đến sân bay sớm 3- 4 tiếng.

Trong khi đó, khu vực ga đến quốc tế, khách Việt kiều về nước vẫn tiếp tục đông. Hàng trăm người dân đứng bên ngoài khu vực ga đến quốc tế với những bảng hiệu, hoa, quà... chờ đón người thân, bạn bè khi chuyến bay hạ cánh.

Anh Đức Hùng (40 tuổi, quê Nghệ An) cho biết mình tranh thủ 24 tháng Chạp dẫn vợ con về quê đón Tết vì sợ ngày 26 Tết (ngày bắt đầu kỳ nghỉ Tết) sẽ rất đông đúc, kẹt xe, delay chuyến bay.

"Tôi đã chủ động check in online và đến sân bay trước giờ bay 3 tiếng vì sợ sân bay đông đúc, làm thủ tục soi chiếu an ninh lâu. Cũng may, tôi đến thì sân bay dù đông nhưng mọi thủ tục cũng được tiến hành nhanh chóng nên chỉ 45 phút là cả nhà tôi đã có thể vào khu vực ngồi chờ máy bay", anh Hùng cho hay.

Ga quốc nội sân bay đông nghẹt người từ sáng sớm. Ảnh: TIA

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lượng khách đổ về sân bay đang tăng mạnh trong những ngày qua. Sân bay đang phải "hoạt động" hết công suất để phục vụ bà con từ TP.HCM trở về các địa phương đón Tết. Ngoài ra, lượng khách Việt kiều đổ về nước đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ cũng tăng cao, khiến nhà ga luôn nhộp nhịp trong tất cả các khung giờ trong ngày.

Cụ thể, ngày 13/1, đơn vị khai thác 1.000 chuyến bay. Trong đó, 499 chuyến bay đi (gồm 341 chuyến quốc nội, 158 chuyến quốc tế), 501 chuyến bay đến (gồm 342 chuyến quốc nội và 159 chuyến quốc tế).

Lượng khách khai thác trong hôm nay là là 138.374 người. Trong đó, 92.3823 khách đi (gồm 64.238 khách quốc nội, 28.144 khách quốc tế), 45.994 khách đến (gồm 19.827 khách quốc nội và 26.165 khách quốc tế).

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón tới 1.000 chuyến bay trong 24 tháng Chạp. Ảnh: TIA

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2025 (Từ ngày 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ, tức từ ngày 14/1/2025 đến 12/2/2025), tổng số chuyến bay dự kiến là 26.033 chuyến.

Sản lượng chuyến bay trung bình mỗi ngày là trên 800 chuyến, trong đó ngày cao điểm nhất dự kiến là trên 970 chuyến.Tổng số khách dự kiến trong giai đoạn cao điểm Tết là 4.028.003 lượt. Trong đó, khách quốc tế là 1.513.644 lượt, khách quốc nội là 2.514.359 lượt. So với cùng kỳ năm trước, tổng số chuyến bay dự kiến tăng 6,25% và tổng số khách dự kiến tăng 5,36%.