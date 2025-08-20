ĐT nữ Việt Nam nhận 2,6 tỷ đồng tiền thưởng

Ngay sau khi đánh bại ĐT nữ Thái Lan 3-1 để giành HCĐ giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, ĐT nữ Việt Nam đã được VFF trao thưởng 600 triệu đồng nhằm động viên tinh thần toàn đội.

Đáng nói, đây đã là chiến thắng thứ 2 của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan. Trước đó ở lượt trận vòng bảng, đoàn quân dưới quyền HLV Mai Đức Chung cũng đã có chiến thắng ấn tượng trước đội bóng xứ chùa Vàng.

Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng cho ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Sau trận, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Phó Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng thường trực VFF đã trực tiếp xuống sân chúc mừng, ghi nhận nỗ lực của ĐT nữ Việt Nam.

Được biết, ngay trước khi trận bán kết giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ U23 Australia diễn ra, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã nhận được thưởng nóng ngay trên sân. Một nhãn hàng quyết định thưởng sớm 500 triệu đồng như một lời động viên tinh thần đến Huỳnh Như và các đồng đội. Rất tiếc, trận này ĐT nữ Việt Nam để thua 1-2 và đành trở thành cựu vương.

Trước đó nhằm kịp thời khích lệ tinh thần các cầu thủ, lãnh đạo TP Hải Phòng quyết định thưởng toàn đội 500 triệu đồng. Thường trực BCH LĐBĐVN cũng thưởng động viên 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung vì đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra ở vòng bảng.

ĐT nữ Việt Nam nhận thưởng tổng cộng 2,6 tỷ đồng. Ảnh: VFF.

Sau trận thắng đậm Campuchia 6-0 ở ngày ra quân vòng bảng, nhằm động viên tinh thần toàn đội, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đã trao thưởng 500 triệu đồng. Như vậy tính đến hết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, ĐT nữ Việt Nam đã nhận tổng cộng số tiền thưởng là 2,6 tỷ đồng.

Phát biểu tại họp báo sau trận ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan 3-1, HLV Mai Đức Chung đã dành lời cảm ơn cho NHM, đặc biệt là những người yêu bóng đá ở Hải Phòng: “Trước hết, cho tôi thay mặt ĐT nữ Việt Nam cảm ơn CĐV cả nước và khán giả Hải Phòng đã ủng hộ, cổ vũ, giúp đội giành chiến thắng”.

Về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12, HLV Mai Đức Chung cho biết, sau giải đấu Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ trở về CLB thi đấu giải VĐQG. Ban huấn luyện sẽ theo dõi, đánh giá phong độ và tuyển chọn thêm nhân sự, trong đó có thể bổ sung một số gương mặt trẻ từ đội U20 sau khi giải quốc nội kết thúc.