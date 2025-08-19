Đánh bại ĐT nữ Thái Lan 3-1, ĐT nữ Việt Nam giành vị trí thứ 3

ĐT nữ Việt Nam đấu với ĐT nữ Thái Lan: Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành hạng 3

Đội hình xuất phát:

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Bích Thùy, Hải Yến, Huỳnh Như.

ĐT nữ Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan Rodthong, Supapron, Natcha, Pluemjai Sontisawat, Thawanrat Promthongmee, Pichayatida, Karnjanathat Phomsri, Madison Casteen, Pinyaphat Klinklai, Janista Jinantuya.

Ghi bàn: Hải Yến (45'), Huỳnh Như (65'), Bích Thùy (68') – Wirunya (87’).

Hải Yến ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Vietnamnet.

ĐT nữ Việt Nam đấu với ĐT nữ Thái Lan: Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, ĐT nữ Thái Lan đã chủ động tràn lên tấn công. Phút thứ 2, Pichayatida tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ môn Kim Thanh vất vả cản phá.

Trải qua quãng thời gian đầu trận thi đấu có phần lép vế, ĐT nữ Việt Nam đã dần giành lại quyền kiểm soát thế trận. Phút 16, Thái Thị Thảo bật cao đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng đi không trúng đích.

Những phút tiếp theo, đôi bên thi đầu giằng co và không có nhiều tình huống đáng chú ý được các chân sút đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau. Phút 40, Thái Thị Thảo thực hiện pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành ĐT nữ Thái Lan.

Phút 45, Hải Yến xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền dài của đồng đội trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Pawarisa, mở tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam đấu với ĐT nữ Thái Lan: Sang hiệp hai, ĐT nữ Thái Lan chủ động tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 47, Madison Casteen tận dụng sai lầm của hàng thủ ĐT nữ Việt Nam để tung ra cú dứt điểm chéo góc khiến thủ thành Kim Thanh phải trổ tài cản phá.

Ảnh: Vietnamnet.

Không chỉ phòng ngự kín kẽ, ĐT nữ Việt Nam còn thường xuyên tổ chức được những đợt tấn công sắc bén. Phút 51, Nguyễn Thị Vạn thực hiện cú sút xa sau khi quan sát thấy thủ thành Pawarisa lên cao. Đáng tiếc là bóng đi không trúng đích.

Phút 65, Nguyễn Thị Vạn thực hiện đường chuyền tinh tế để Huỳnh Như xâm nhập vòng cấm. Sau 2 nhịp dứt điểm, chân sút 34 tuổi đã đánh bại được thủ thành Pawarisa, nhân đôi cách biệt cho ĐT nữ Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 3 phút sau, Nguyễn Thị Vạn tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cơ hội để Bích Thùy lập công, gia tăng cách biệt lên 3-0 cho ĐT nữ Việt Nam.

Có được lợi thế dẫn trước khá an toàn, ĐT nữ Việt Nam chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Bên kia chiến tuyến, dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng ĐT nữ Thái Lan chỉ ghi được 1 bàn danh dự do công của Wirunya vào phút 87.

Đánh bại ĐT nữ Thái Lan với tỷ số 3-1, ĐT nữ Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.