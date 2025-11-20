Dự án khu đô thị Vibex 7.000 tỷ đồng tại Hà Nội "kẹt" giữa nhà xưởng và những luống rau

Video: Dự án khu đô thị Vibex 7.000 tỷ đồng tại Hà Nội "kẹt" giữa nhà xưởng và những luống rau.

Nằm trên địa bàn các phường Đông Ngạc, dự án khu đô thị Vibex từng được vẽ nên với viễn cảnh vô cùng tráng lệ. Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, dự án có quy mô khoảng 48,5 ha, tổng vốn đầu tư lên tới khoảng 7.000 tỷ đồng.

Dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2041 ngày 7/5/2010. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội (Vibex). Theo thiết kế, đây sẽ là một khu đô thị hiện đại, đồng bộ với các tòa nhà cao tầng, khu biệt thự, liền kề, trường học, công viên cây xanh và hồ điều hòa, phục vụ quy mô dân số khoảng 7.000 người.

Tuy nhiên, kể từ khi được phê duyệt quy hoạch lần đầu vào năm 2010 đến nay, đã 15 năm trôi qua, giấc mơ ấy vẫn chưa thành hình hài. Ghi nhận thực tế cho thấy, phần lớn diện tích dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng hạ tầng. Thay vào đó, trên khu đất này mọc lên hàng loạt nhà xưởng, kho bãi lợp mái tôn tạm bợ.

Cảnh ngôn ngang một nhà xưởng mới được tháo dỡ.

Xen kẽ những nhà xưởng, kho bãi là những ao tù ô nhiễm.

Bên cạnh đó là những mảng đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Tận dụng diện tích đất trống chưa xây dựng, nhiều người dân địa phương đã "nhảy dù" vào khai hoang, biến đất dự án thành nơi trồng rau, thả gà.

Những luống rau muống, rau cải xanh tốt mọc lên ngay trên nền đất quy hoạch biệt thự, chung cư cao cấp tạo nên một cảnh tượng vừa bi hài, vừa xót xa cho sự lãng phí tài nguyên đất đai giữa lòng Thủ đô.

Từ trên cao có thể thấy đường Hoàng Tăng Bí chạy xuyên qua khu đất của dự án. Tuyến đường này khá nhỏ hẹp, nhiều xe trọng tải lớn lưu thông khiến khu vực thường xuyên bụi bặm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cũng theo ghi nhận, khu vực triển khai dự án đã xuất hiện bảng thông tin giới thiệu về công trình khu nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nằm trong khu đô thị Vibex.

Hình ảnh vị trí dự án trên bản đồ google map. Ảnh: Vibex.

Hình ảnh phối cảnh dự án Vibex. Ảnh: Chủ đầu tư Vibex.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành chỉ đạo tái khởi động toàn bộ quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Vibex theo quy định mới của Luật Đấu thầu.

Theo quyết định do UBND TP Hà Nội ban hành, UBND phường Đông Ngạc sẽ là đơn vị chính thức làm bên mời thầu, tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế, một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Việc triển khai dự kiến bắt đầu từ quý IV/2025, đánh dấu bước khởi động thực tế đầu tiên của dự án sau 15 năm “án binh bất động”.

