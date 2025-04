Dự báo lượng phương tiện tăng cao, ùn tắc ngày cuối kỳ nghỉ Giỗ Tổ tại TP.HCM

Phòng CSGT, Công an TP.HCM dự báo lượng người và phương tiện quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ tăng cao trong ngày hôm nay (7/4).

Theo đó, ngày 5/4 (ngày đầu kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương), tuyến cao tốc TP.HCM - Dầu Giây trong tình trạng ùn tắc giao thông, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

Theo Phòng CSGT, nguyên nhân chính là do hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên cao tốc. Đồng thời vào dịp lễ, nhu cầu tham quan, du lịch tăng cao, việc người dân đổ về các tỉnh miền Đông Nam bộ để nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến lượng phương tiện đồ dồn về cao tốc tăng đột biến, dẫn đến tình trạng ùn tắc tại khu vực đầu vào cao tốc TP.HCM - Dầu Giây.

Dự báo lượng phương tiện tăng cao, ùn tắc ngày cuối kỳ nghỉ Giỗ Tổ tại TP.HCM. Ảnh: D.B

Để điều tiết giao thông, Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT đã nhanh chóng phối hợp với Cục CSGT triển khai công tác điều tiết giao thông liên tục, hướng dẫn các phương tiện lộ trình thay thế để giảm tải áp lực tại cao tốc. Nhờ sự nỗ lực của các chiến sĩ, tình hình giao thông trên tuyến dần được kiểm soát và thông suốt trở lại.

Phòng CSGT dự báo, ngày 7/3, khi kết thúc lễ, lượng phương tiện quay trở lại TP.HCM sẽ tăng cao.

“Để đảm bảo an toàn và tránh gặp phải tình trạng ùn tắc tương tự, người dân nên chủ động theo dõi tình hình giao thông trước khi di chuyển để lựa chọn lộ trình phù hợp; tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, sự hướng dẫn của lực lượng chức năng; đảm bảo tốc độ quy định và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông”, Phòng CSGT khuyến cáo.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tục 3 ngày (5-7/4), gồm 1 ngày nghỉ Giỗ Tổ và 2 ngày nghỉ cuối tuần.