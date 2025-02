Dự báo "sốc" về giá Pi Network nếu ông Donald Trump ra quyết định này

Phải làm sao khi quên mật khẩu đăng nhập vào Pi

Hướng dẫn cách đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập vào Pi

Nếu bạn đăng ký tài khoản Pi bằng số điện thoại:

Trường hợp vẫn đang đăng nhập thì cần đảm bảo đã xác minh số điện thoại.

Tránh việc đăng ký nhầm số nhưng không biết.

Làm tuần tự các bước như sau:

1. Tiến hành xóa App Pi Network.

2. Vào CH Play hoặc App Store tải app Pi Network về.

3. Đăng nhập bằng số điện thoại (chú ý chọn +84 và bỏ số 0 ở đầu).

4. Khi sang ô nhập mật khẩu chọn dòng "Password Forgotten" – "Quên mật khẩu".

5. Chọn "Recover account" và nhập lại số điện thoại của bạn (+84 và bỏ số 0 ở đầu) xong bấm SUBMIT.

6. Tại đây bấm "Manual intructions" sẽ hiện:

+ Số cần gửi

+ Nội dung

+ Số điện thoại đăng ký (kiểm tra xem đã đúng chưa)

7. Ta tiến hành copy số cần gửi và nội dung vào phần tin nhắn rồi bấm gửi (phí nhà mạng 2.5 nghìn).

8. Nếu bạn đã gửi SMS thành công, quay lại app Pi nhấp vào "I Have Sent The Text" và chờ xác nhận.

9. Sau đó, đợi giao diện điền mật khẩu mới. (Điền mật khẩu mới bao gồm ký tự Hoa,thường,số và độ dài từ 8 – 24 ký tự).

Lưu ý!

+ Nếu xoay mãi không thành công thì chọn đầu số của tổng đài nước khác và gửi lại.

+ Kiểm tra xem đã mở CVQT cho sim chưa? Tài khoản còn tiền không? Có dùng đúng số điện thoại đã đăng ký để gửi tin nhắn không?

+ Nếu vẫn không được thì nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nếu bạn đăng ký tài khoản Pi bằng Facebook:

Trường hợp quên mật khẩu Facebook thì cần lấy lại mật khẩu Facebook bằng email hoặc số điện thoại đăng ký tài khoản Facebook đó.

Sau khi lấy lại thành công, tiến hành đăng nhập vào Pi bằng tài khoản Facebook của bạn.

Lưu ý!

+ Nếu bạn đăng ký tài khoản Pi bằng Facebook thì cần bảo mật tài khoản Facebook thật cẩn thận.

+ Bật các cơ chế bảo mật của Facebook như bảo mật 2 lớp, bảo mật 2FA.

+ Nếu mất tài khoản Facebook đăng ký sẽ gây rủi ro đến tài khoản Pi của bạn.

+ Tiến hành xác minh thêm email, số điện thoại và tạo mật khẩu cho tài khoản Pi.