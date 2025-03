Global GAP là chứng nhận về thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (Global Good Agricultural Practice). Global GAP tập hợp các tiêu chí do tổ chức, quốc gia, nhóm quốc gia ban hành hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động. Chứng nhận này sẽ được cấp cho các doanh nghiệp, các nhà nuôi trồng và cung cấp nông sản đáp ứng bộ tiêu chuẩn do tổ chức Global GAP ban hành.

Chứng nhận Global GAP là tấm vé ưu tiên thông hành cho những đơn hàng xuất khẩu nông sản.

Mỗi cơ sở, nhà sản xuất được chứng nhận Global GAP sẽ được cấp mã số gồm 13 chữ số trong cơ sở dữ liệu của Global GAP sử dụng để tra cứu chứng nhận. Sản phẩm nông sản đạt chứng nhận Global GAP được công nhận và ưa chuộng với các thị trường xuất khẩu lớn.