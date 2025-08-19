Đức báo tin xấu, giáng đòn phũ phàng cho Tổng thống Zelensky

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh Bundesregierung

Tờ European Pravda dẫn lại tuyên bố của ông Wadephul trên kênh truyền hình N-TV (Đức) do nhấn mạnh rằng, Berlin vẫn muốn “đóng vai trò quan trọng” trong mọi nỗ lực gìn giữ hòa bình, song bác bỏ khả năng đưa quân trực tiếp tới Ukraine.

“Bundeswehr (quân đội Đức) hiện đã bố trí một lữ đoàn tại Lithuania. Nếu tiếp tục triển khai thêm binh sĩ tới Ukraine, đó sẽ là gánh nặng quá lớn đối với chúng tôi”, Ngoại trưởng Wadephul nhấn mạnh.

Ông cũng thừa nhận Ukraine cần các cơ chế đảm bảo an ninh, nhưng Berlin sẽ lựa chọn cách tham gia khác thay vì hiện diện quân sự trực tiếp.

Anh và Litva sẵn sàng “đi đầu”

Trong khi Đức dè dặt, một số đồng minh phương Tây lại tỏ ra quyết đoán hơn. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định London sẵn sàng “đặt chân lên lãnh thổ Ukraine” để tham gia gìn giữ hòa bình nếu một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Ngày 17/8, “Liên minh các nước sẵn sàng” cũng ra tuyên bố cam kết triển khai lực lượng an ninh tới Ukraine ngay khi chiến sự kết thúc.

Tại Litva, cố vấn Tổng thống Dainius Žikevičius tiết lộ nước này dự kiến gửi số quân tương tự như từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của NATO ở Afghanistan.

Kiev thúc giục NATO đưa ra đảm bảo an ninh

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi NATO đưa ra cơ chế đảm bảo an ninh cụ thể cho Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng Kiev “không thể đơn độc” sau khi chiến tranh kết thúc, đồng thời cho rằng các lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO dẫn dắt hoặc bảo trợ là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ Nga tái tấn công.

“Ukraine cần những cam kết ràng buộc, chứ không chỉ là lời hứa”, ông Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev.

Chia rẽ trong phương Tây

Việc Đức từ chối triển khai quân một lần nữa cho thấy sự chia rẽ trong khối phương Tây về cách thức đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu chiến. Trong khi các nước Đông Âu và Anh thúc đẩy hành động cứng rắn hơn, Berlin tỏ ra thận trọng, lo ngại nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào xung đột.

Theo giới phân tích, tranh cãi này sẽ tiếp tục chi phối tiến trình đàm phán hòa bình và định hình vai trò của NATO tại Ukraine trong thời gian tới.