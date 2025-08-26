Được HLV Kim Sang-sik triệu tập, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung nói gì?

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đặt mục tiêu ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik

Chiều qua, fanpage chính thức của CLB Ninh Bình xác nhận: tiền vệ Việt kiều Trần Thanh Trung (Chung Nguyen Do) đã được triệu tập lên U23 Việt Nam. Cầu thủ này sẽ cùng các đồng đội chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 9 tháng 9.

Cùng với tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, Trần Thành Trung chính là 1 trong 2 cầu thủ của CLB Ninh Bình được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT U23 Việt Nam. Trước đó, ông đã tới xem trận đấu giữa CLB Ninh Bình với Đông Á Thanh Hóa thuộc vòng 2 V.League 2025/2026, trong đó Trần Thành Trung ra sân thi đấu từ giữa hiệp 2.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Trần Thành Trung đã bày tỏ sự vui mừng khi được trao cơ hội ở U23 Việt Nam: "Bản thân tôi rất vui, háo hức được lên tập luyện cùng U23 Việt Nam. Tôi khá bất ngờ khi vừa thi đấu được 2 trận tại V.League đã được gọi lên U23 Việt Nam, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào".

Trần Thành Trung được gọi lên U23 Việt Nam.

Chia sẻ về mục tiêu khi được lên khoác áo U23 Việt Nam, tiền vệ Việt kiều Bulgaria cho hay: "Tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang-sik, đồng thời cố gắng có suất thi đấu chính thức ở U23 Việt Nam".

Như thông tin đã đưa trước đó, FIFA đã cập nhật việc thay đổi Liên đoàn đối với cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung. Theo đó, FIFA đã phê duyệt quyền thi đấu cho các cấp độ của đội tuyển Việt Nam cho tiền vệ Việt kiều sinh năm 2005 thông qua hệ thống Change of Association vào ngày 6/8/2025.

Trần Thành Trung sinh năm 2005, cao 1m75, từng đá chính cho đội 1 CLB Slavia Sofia và dự tuyển U19, U21 Bulgaria. Tới mùa giải 2025/2026, anh quyết định trở lại Việt Nam thi đấu và đầu quân cho tân binh V.League - CLB Ninh Bình. Việc đã quen chơi bóng ở nơi có khí hậu mát mẻ như Bulgaria đang khiến cho Trần Thành Trung gặp khó khăn khi trở về Việt Nam.

Tuy nhiên trong 2 trận đấu đã qua ở V.League, Trần Thành Trung đều có màn thể hiện khá tốt dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Khả năng cầm nhịp trận đấu, nhãn quan chiến thuật và kỹ năng chuyền bóng của Trần Thành Trung được đánh giá khá cao.

Được triệu tập lên U23 Việt Nam ngay sau khi về nước chưa lâu cho thấy HLV Kim Sang-sik đánh giá rất cao tài năng của Trần Thành Trung. Tuy nhiên tiền vệ này vẫn còn phải cạnh tranh với nhiều ngôi sao khác ở hàng tiền vệ như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Công Phương... nếu muốn có tên trong danh sách chính thức tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 cũng như xa hơn là suất đá chính.