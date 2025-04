Được tăng vốn, Đường sắt Việt Nam sẽ "lên ray" thế nào?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý đối với kiến nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) về việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Theo đó, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo Bộ Tài chính hướng dẫn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện theo trình tự, thủ tục, quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.



Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ động chủ trì, phối hợp với các đối tác có năng lực lập Hồ sơ dự án Tổ hợp công nghiệp đường sắt phục vụ các dự án đường sắt theo trình tự, thủ tục, quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Những năm gần đây, đường sắt đang ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: "Những năm gần đây, đường sắt đã có những bước đi nhanh hơn, quyết liệt hơn thực hiện đúng lộ trình tái cơ cấu, đổi mới toàn diện theo yêu cầu của Chính phủ".

Đối với việc tăng vốn, ông Mạnh cho hay: "Việc này sẽ tăng năng lực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đường sắt tiếp tục thực hiện kịp thời Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn đến hết năm 2025 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã được phê duyệt".

Cùng với đó, việc tăng vốn tạo cơ hội cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tích cực nghiên cứu, tham gia, góp ý kiến, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện, nguồn nhân lực để thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Thông tin về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, ông Mạnh cho biết, thực hiện Kết luận số 49 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam, cùng với thực hiện chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến đường sắt theo quy hoạch, sẽ có tổng cộng khoảng 7000km đường sắt, gồm đường sắt hiện hữu, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao...

Để thực hiện nhiệm vụ được giao trong triển khai các dự án này, ông Mạnh khẳng định: "Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang tích cực chuẩn bị trong tất cả các các lĩnh vực: Xây dựng; quản lý vận hành; công nghiệp đường sắt; đào tạo nhân lực. Đồng thời, quyết tâm, phát huy truyền thống, nỗ lực tự cường, hợp tác hiệu quả, kiến tạo đột phá.

Năm 2024, Tổng công ty đường sắt có số lượng hành khách đi tàu đạt 7,02 triệu lượt khách, tăng 14,8% so với cùng kỳ; hàng hóa đạt 5,16 triệu tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ.



Doanh thu hợp nhất của Tổng công ty ước đạt gần 9.700 tỷ đồng, tăng 7,8% so với kế hoạch và 7,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt trên 220 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động ước đạt gần 13 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.



Mục tiêu năm 2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đạt doanh thu 2.817 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 0,6%; nộp ngân sách 122 tỷ đồng.