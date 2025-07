Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam, không đủ cơ sở xử lý hình sự 35 thuyền viên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố đối với 55 bị can về tội "buôn lậu". Đây là kết quả điều tra bổ sung vụ án về đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng, do Công an tỉnh Đồng Nai phá án. 35 thuyền viên liên quan vụ án này đã thoát xử lý hình sự…