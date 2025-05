Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu xăng dầu, Công an TP.HCM khởi tố thêm 34 đối tượng

Ngày 15/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng dầu, khởi tố thêm 34 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 53 người.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng dầu, khởi tố thêm 34 bị can. Clip: CA

Theo công an, vụ án liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức do Lê Tấn Hòa cầm đầu. Nhóm này đã lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để buôn lậu hàng triệu lít dầu DO và FO qua các cảng tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 34 bị can. Trong số này có 30 người thuộc Công ty Saigon Transco, 2 người tiêu thụ dầu lậu và 2 cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trước đó, ngày 20/1/2024, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án về các tội "Buôn lậu" và "Nhận hối lộ", đồng thời khởi tố 19 bị can, trong đó có 11 người thuộc Công ty Saigon Transco, 3 người từ các đại lý cung ứng dầu tái xuất, 1 người tiêu thụ dầu lậu và 4 cán bộ hải quan.

Tính đến nay, vụ án đã có 53 bị can bị khởi tố, bao gồm: 41 người thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 người từ các đại lý cung ứng dầu tái xuất, 6 cán bộ hải quan.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong số các bị can bị khởi tố, có 30 người thuộc Công ty Saigon Transco gồm: Nguyễn Hoàng Trung, Mai Lưu Hậu, Nguyễn Văn Thọ, Bùi Minh Sỷ, Dương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Ngời, Kiều Quốc Nghị, Nguyễn Ngọc Tâm, Dương Tấn Phi, Huỳnh Quốc Tuấn, Văn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thanh Tú, Bùi Minh Tâm, Nguyễn Văn Thum, Nguyễn Hải Âu, Lê Thành Phước, Nguyễn Ngọc Đức, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Hoàng Phương, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Thái Thanh Trúc, Trần Văn Cường, Nguyễn Trường Khánh, Nguyễn Hồng Khang, Lê Văn Tư, Trần Quý Qui, Trần Minh Hiếu, Lê Khải Hoàn.



Ngoài ra, còn có 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu là Võ Đình Khoa và Bùi Thanh Bình; 2 cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV, gồm Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà.