Đường dây sản xuất dầu ăn giả: Hé lộ chân dung “bà trùm” buôn dầu ăn lớn miền Tây

Đường dây sản xuất dầu ăn giả với doanh thu hơn 8.200 tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu cơ quan chức năng, Đỗ Thị Ngọc Mai là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây, với nhiều công ty chuyên nhập dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi. Sau đó, sang chiết vào can, chai… để tung ra thị trường bán cho người tiêu dùng trong các bếp ăn tập thể, nhà hàng, hàng quán…, dưới nhãn hiệu dầu thực vật "tinh luyện", "cao cấp"…

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua, Đỗ Thị Ngọc Mai đã thành lập 7 công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thực phẩm, sản xuất dầu thực phẩm đóng chai để phân phối trong nước.

Bồn chứa dầu tại Công ty Nhật Minh Food. Ảnh: TTXVN.

Ngoài Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước do Đỗ Thị Ngọc Mai đứng tên đại diện pháp luật, còn có nhiều công ty khác do Mai nhờ người thân trong gia đình hoặc người quen đứng tên.

Lợi dụng chính sách miễn thuế VAT (8–10%) của Nhà nước đối với mặt hàng dầu thực vật dùng trong chăn nuôi, cùng với chênh lệch giá giữa dầu chăn nuôi và dầu ăn cho người (cao hơn khoảng 17%), hơn 10 năm qua, đối tượng đã nhập khẩu hàng chục nghìn tấn dầu chăn nuôi vào Việt Nam. Sau đó, các đối tượng sang chiết, đóng chai, "hô biến" thành dầu ăn nhãn mác “tinh luyện”, “cao cấp” để bán.

Từ những mánh khóe và thủ đoạn làm ăn gian dối trên, Đỗ Thị Ngọc Mai và đồng bọn đã trục lợi hàng ngàn tỷ đồng.

Dầu ăn giá rẻ, với chất lượng hỗn độn, được bày bán rất nhiều ở thị trường phía Bắc. Ảnh: Hoàng Hưng.

Chỉ tính trong 3 năm trở lại đây, đường dây buôn dầu có sự tham gia của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước, một trong những đơn vị nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất cả nước, với doanh thu ước tính hơn 8.200 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định, còn nhiều công ty, doanh nghiệp có liên quan đến đường dây tội phạm này.

"Bà trùm" dầu ăn giả với hệ sinh thái doanh nghiệp dàn trải toàn quốc

Lật lại hồ sơ Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước, nhiều người không khỏi giật mình trước sự “lớn mạnh thần kỳ” của doanh nghiệp này. Công ty được thành lập ngày 30/3/2011, có trụ sở tại ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin thể hiện trên hồ sơ thuế, bà Đỗ Thị Ngọc Mai (sinh năm 1983, ) là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước. Doanh nghiệp này đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, hoạt động chính là sản xuất dầu, mỡ động vật, thực vật.

Bà Đỗ Thị Ngọc Mai – đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước (Đồng Tháp). Ảnh: G.W.

Ngoài vai trò đại diện pháp luật cho Công ty mẹ An Hưng Phước, bà Đỗ Thị Ngọc Mai còn đứng tên đại diện cho 10 tổ chức khác thuộc “hệ sinh thái” của doanh nghiệp này. Cụ thể, bà Mai là đại diện cho 7 văn phòng đại diện của Công ty An Hưng Phước tại các tỉnh, thành như An Giang, Cần Thơ, TP.HCM và 3 chi nhánh khác đặt tại Bình Dương, An Giang và TP.HCM.

Ngoài ra, bà Mai còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Phước Thành, được thành lập vào tháng 9/2016, có trụ sở tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi phát hiện Công ty An Hưng Phước từng có một trụ sở khác đặt tại ấp 2, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Chiều ngày 27/6/2025, chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước, tại địa chỉ 391 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM, đã đóng cửa, không hoạt động. Ảnh: Hoàng Hưng.

Công ty An Hưng Phước có vốn điều lệ ban đầu là 4,8 tỷ đồng, với 2 cổ đông góp vốn gồm ông Đỗ Thanh Liêm và bà Đỗ Thị Ngọc Mai, mỗi người góp 2,4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%. Ông Đỗ Thanh Liêm (sinh năm 1976) giữ chức Giám đốc công ty.

Doanh nghiệp này đã nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh và vốn điều lệ. Tháng 4/2025, An Hưng Phước tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng, với 2 cổ đông gồm bà Đỗ Thị Ngọc Mai góp 220,5 tỷ đồng (tương đương 95,87% vốn điều lệ) và bà Đỗ Thị Bích Ngọc góp 9,5 tỷ đồng (tương đương 4,13%).

Thời gian gần đây, bà Đỗ Thị Ngọc Mai giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, đồng thời được công bố là chủ sở hữu Công ty An Hưng Phước.

Chi nhánh của Công ty An Hưng Phước tại quận 5 (TP.HCM) cũng trong tình trạng không hoạt động. Ảnh: T.L.

Từ năm 2022, Công ty An Hưng Phước bắt đầu mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực mới là sản xuất dầu ăn cao cấp, với nhãn hiệu Song Long, và nhanh chóng trở thành đối tác của nhiều nguồn cung lớn tại khu vực Tây Nam Bộ, miền Bắc và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Về cá nhân, bà Đỗ Thị Ngọc Mai từng làm việc tại một công ty thủy sản ở Giang, phụ trách mảng kỹ thuật kiểm tra chất lượng hàng hóa. Những năm sau đó, bà thành lập doanh nghiệp riêng, lấn sân sang lĩnh vực phân phối dầu cá tra, bột cá tra cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Từ việc kinh doanh thức ăn chăn nuôi, bà Mai dần vươn lên thành "bà trùm" trong lĩnh vực nhập khẩu dầu ăn chăn nuôi, rồi từng bước tham gia vào đường dây “hô biến” dầu ăn chăn nuôi thành dầu thực vật dành cho người tiêu dùng.

Dầu ăn giá rẻ, đựng trong can 25 lít, được bày bán tràn lan tại chợ Bình Tây (quận 5, TP.HCM). Ảnh: Hoàng Hưng.

Vụ dầu ăn Ofood bị bóc trần mới chỉ là phần nổi của một đường dây tinh vi, với thủ đoạn: sử dụng dầu ăn dành cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản… rồi đóng chai, dán nhãn mác thành thực phẩm “bổ sung vitamin A” để bán cho người tiêu dùng.



Đáng lo ngại hơn, sản phẩm dầu ăn này không đạt chuẩn an toàn thực phẩm, vốn chỉ được phép sử dụng trong chế biến thức ăn cho vật nuôi. Thế nhưng, nhóm công ty nói trên đã tung ra thị trường như dầu ăn cho người, với số lượng “khủng” lên tới hàng trăm nghìn tấn, kéo dài suốt hàng chục năm qua.