Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tiếp tục áp dụng xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) vừa thông báo tiếp tục triển khai giai đoạn 2 thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị số 2A đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Việc này nhằm tiếp tục thực hiện triển khai Kế hoạch số 428/KH-BCA-BXD-UBNDHN ngày 16/7/2025 của Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội.

Hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông.

Trong giai đoạn đầu (20/9 - 30/9/2025), Hà Nội Metro đã triển khai thử nghiệm tại 12 nhà ga trên 65 cổng soát vé, với các hình thức như sử dụng Thẻ căn cước/CCCD gắn chip, QR code trên ứng dụng di động, NFC và thanh toán bằng thẻ EMV.

Nhóm hành khách tham gia bao gồm người cao tuổi sử dụng Thẻ căn cước/CCCD gắn chip (được miễn vé tàu) và hành khách thông thường dùng vé tàu lượt, vé tàu ngày.

Trong thời gian này, Hà Nội Metro đã nhận được đông đảo sự quan tâm, tham gia của người dân và ghi nhận nhiều góp ý thiết thực, đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đối với giai đoạn 2, Hà Nội Metro triển khai từ hôm nay đến hết ngày 15/10/2025, chương trình thử nghiệm trên phạm vi và hình thức như giai đoạn 1, tuy nhiên, Hà Nội Metro bổ sung thử nghiệm Vé tuần bên cạnh Vé lượt và Vé ngày trên ứng dụng di động “Hà Nội Metro” cũng như mở rộng việc sử dụng CCCD/ CCCD gắn chip cho cả hành khách dưới 60 tuổi.

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, trong giai đoạn 2 được triển khai rộng rãi đến toàn thể hành khách tham gia sử dụng tàu điện trên tuyến 2A đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

"Việc thử nghiệm những tính năng mới nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời nâng cao tính tiện lợi trong trải nghiệm đi lại", đại diện Hà Nội Metro cho hay.

Theo đó, hành khách đăng ký tham gia thử nghiệm vui lòng đến trực tiếp tại Quầy thông tin tại các nhà ga trên tuyến 2A đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Khi tham gia, quý khách sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành cùng Hà Nội Metro là Visa, VietinBank và Ví điện tử Momo.

Hà Nội Metro hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp của Quý hành khách nhằm mục tiêu liên tục cải tiến các giải pháp giúp mang đến cho hành khách những trải nghiệm An toàn - Thuận tiện - Thân thiện môi trường.

Đồng thời, Hà Nội Metro khẳng định cam kết trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ và tiện ích trên các tuyến đường sắt đô thị.