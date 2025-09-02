Tàu Cát Linh - Hà Đông, xe buýt chật kín người sau Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sau buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thành công tốt đẹp, dòng người đi bộ đổ dồn về Nhà ga Cát Linh để đi tàu Cát Linh - Hà Đông về nhà "kín đặc" không còn chỗ trống.

Ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV Hà Nội Metro dùng loa cầm tay để thông báo và hướng dẫn người dân.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông, ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro); Phó Tổng giám đốc Hanoi Metro Nguyễn Văn Ngọc, cùng với cán bộ nhân viên Hà Nội Metro đã trực tiếp xuống khu vực cổng vào của Nhà ga Cát Linh để phân luồng, điều tiết, hướng dẫn người dân đi tàu.

Dòng người xếp hàng đi lên tầng 2 nhà ga Cát Linh.

Phó Tổng giám đốc Hanoi Metro Nguyễn Văn Ngọc cho biết, trong 4 ngày, từ 30/8/2025 (Thứ Bảy) đến hết ngày 02/9/2025 (Thứ Ba), đơn vị đã lên phương án tăng cường chạy tàu Cát Linh - Hà Đông từ 4h30 sáng hôm trước đến 3h30 sáng hôm sau, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đi xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo ông Ngọc, trong những ngày lễ người dân đã tin tưởng và lựa chọn tàu điện là phương tiện di chuyển khiến cho có thời điểm Ga Cát Linh đông kín người.

Phó Tổng giám đốc Hanoi Metro Nguyễn Văn Ngọc trực tiếp phát vé tàu miễn phí cho người dân đi tàu tại Nhà ga Cát Linh.

Bên trong tàu Cát Linh - Hà Đông.

Trước đó, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP.Hà Nội phát đi thông báo về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9/2025.

Hành khách đi xe buýt.

Cụ thể, phạm vi áp dụng: 128 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố và 02 tuyến đường sắt đô thị (tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tuyến đường sắt Nhổn - Cầu Giấy).

Thời gian áp dụng: Trong 4 ngày, từ 30/8/2025 (Thứ Bảy) đến hết ngày 02/9/2025 (Thứ Ba).

Hình thức triển khai (đối với hành khách mua vé lượt): Đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt giấy với các mệnh giá theo quy định của UBND Thành phố theo nhu cầu chuyến đi của hành khách nhưng không phải trả tiền vé.

Đối với hành khách sử dụng vé tháng (bình thường và ưu tiên) và vé miễn phí (sử dụng thẻ cứng hoặc thẻ ảo) xuất trình khi tham gia dịch vụ.