Nhà nông

Nhà nông

Mỗi chuồng, anh Trần Duy Linh, thanh niên nuôi dế ở ấp An Thái, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới cũ (nay là xã Hội An, tỉnh An Giang) cho từ 10 - 15kg dế thương phẩm. Với giá bán dế thương phẩm dao động từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình Linh thu về lợi nhuận khoảng 500.000 đồng/chuồng.