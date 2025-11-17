EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại tỉnh Gia Lai, hiện còn 2.363 khách hàng và 32 trạm biến áp chưa thể khôi phục cấp điện do ngập nước. Tại Quảng Trị, mưa lũ khiến 2.768 khách hàng và 45 trạm phân phối bị mất điện. Khu vực TP Huế chịu ảnh hưởng nặng nề, với 11.989 khách hàng và 65 trạm phân phối bị sa thải do ngập lụt.
Tại Đà Nẵng, các sự cố do mưa lũ nhiều khu vực làm 12.305 khách hàng mất điện, cùng 323 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng. Khu vực Đắk Lắk có 1.504 khách hàng và 18 trạm phân phối bị mất điện do ngập nước.
Riêng tại Khánh Hòa, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã phải sa thải phụ tải toàn trạm Khu công nghiệp Du Long, ảnh hưởng đến 5 doanh nghiệp.
Các khu vực còn lại hiện chưa phải cắt điện do ngập lụt. Tuy vậy, ngành điện miền Trung vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và sẽ chủ động ngắt điện khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn, nhằm bảo vệ người dân và thiết bị.
Giá vàng hôm nay 16/11, thị trường trong nước kết tuần bằng liên tục những đợt giảm mạnh. Điều này càng thúc đẩy nhu cầu mua vàng khi dòng người xếp hàng ngày cuối tuần đông nghịt.