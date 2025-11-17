Tại tỉnh Gia Lai, hiện còn 2.363 khách hàng và 32 trạm biến áp chưa thể khôi phục cấp điện do ngập nước. Tại Quảng Trị, mưa lũ khiến 2.768 khách hàng và 45 trạm phân phối bị mất điện. Khu vực TP Huế chịu ảnh hưởng nặng nề, với 11.989 khách hàng và 65 trạm phân phối bị sa thải do ngập lụt.

EVNCPC chủ động cắt điện do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên. Ảnh: PV

Tại Đà Nẵng, các sự cố do mưa lũ nhiều khu vực làm 12.305 khách hàng mất điện, cùng 323 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng. Khu vực Đắk Lắk có 1.504 khách hàng và 18 trạm phân phối bị mất điện do ngập nước.

Mạng lưới ở Huế chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Ảnh: PV

Riêng tại Khánh Hòa, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã phải sa thải phụ tải toàn trạm Khu công nghiệp Du Long, ảnh hưởng đến 5 doanh nghiệp.

Khi Công nghiệp Du Long, tỉnh Khánh Hoà ngập nặng. Ảnh: PV

Các khu vực còn lại hiện chưa phải cắt điện do ngập lụt. Tuy vậy, ngành điện miền Trung vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và sẽ chủ động ngắt điện khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn, nhằm bảo vệ người dân và thiết bị.