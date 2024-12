EVNHANOI đẩy mạnh công tác đào tạo văn hóa an toàn

Văn hóa an toàn lao động là văn hóa mà quyền có một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của người lao động được tất cả các cấp tôn trọng; Người sử dụng lao động, các tổ chức đoàn thể, người lao động chủ động tham gia tích cực vào việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn và vệ sinh với nguyên tắc phòng ngừa được đặt lên hàng đầu.

EVNHANOI xác định an toàn là yếu tố then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: PV

Nhận thức rõ tầm quan trọng này, EVNHANOI đã xây dựng kế hoạch đào tạo bài bản, giúp CBCNV thấu hiểu các khái niệm, triết lý, chuẩn mực đạo đức, nguyên tắc thực thi và các quy tắc hành động về văn hóa an toàn lao động.

Ông Nguyễn Khắc Sơn – Chuyên gia tư vấn Công ty CP tư vấn, thiết kế và xây dựng ĐH chia sẻ tại buổi đào tạo. Ảnh: PV

Nôi dung được chia sẻ tại buổi đào tạo bao gồm: Tổng quan văn hóa an toàn lao động; Quá trình triển khai xây dựng văn hóa an toàn tại EVNHANOI; Đào tạo nhận thức, hướng dẫn xây dựng, kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 …

CBCNV EVNHANOI luôn ý thức trách nhiệm về an toàn trong mọi công việc. Ảnh: PV

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, công tác đào tạo văn hóa an toàn đã đạt được những kết quả tích cực: Nhận thức và ý thức trách nhiệm về an toàn của cán bộ, công nhân viên được nâng cao, Môi trường làm việc ngày càng an toàn, chuyên nghiệp hơn.

Trong thời gian tới, EVNHANOI sẽ tiếp tục hoàn thiện giáo trình đào tạo, ứng dụng công nghệ số để tăng cường hiệu quả giảng dạy để văn hóa an toàn không chỉ là các quy định hay khẩu hiệu, mà là nhận thức và thói quen của mỗi cán bộ, công nhân viên trong việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động. Một môi trường làm việc an toàn không chỉ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động mà còn là nền tảng để nâng cao năng suất, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại.

Môi trường làm việc an toàn giúp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động. Ảnh: PV

Văn hóa an toàn không phải là đích đến mà là hành trình cần được duy trì và cải thiện liên tục. Với sự đồng lòng và quyết tâm, EVNHANOI sẽ tiếp tục xây dựng môi trường làm việc an toàn, hướng tới phát triển bền vững.