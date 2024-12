EVNHANOI phát triển cùng Thủ đô và đất nước

, của các cô các chú. Các cô các chú là chủ thì phải gìn giữ nhà máy, làm cho nó phát triển hơn nữa".

Lời Bác ngày đó đã trở thành kim chỉ nam trong hành động, là nguồn động viên to lớn cho các thế hệ Thợ điện Thủ đô. Trong suốt chiều dài lịch sử đồng hành cùng Thủ đô, với vinh dự được thay mặt ngành Điện cả nước đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, sinh hoạt của nhân dân, cũng như các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, văn hoá, ngoại giao của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

EVNHANOI đã từng bước phát triển vững chắc và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Thành uỷ, UBND Thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Thủ đô và Đất nước.

Cầu Nhật Tân - Một biểu tượng của Thủ đô Hà Nội dưới ánh đèn điện lung linh. Ảnh: PV





Thủ đô Hà Nội có tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế không ngừng, đang chứng kiến nhu cầu điện năng tăng cao vượt bậc. Để đáp ứng yêu cầu này, EVNHANOI đã không ngừng nâng cấp và mở rộng hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Trạm biến áp không người trực 110kV Công viên Thống Nhất (công nghệ GIS) giữa phố phường Thủ đô. Ảnh: PV





Trong những năm qua, EVNHANOI đã triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như nâng cấp lưới điện 110/220 kV, mở rộng hệ thống lưới điện trung thế và hạ thế, đồng thời đưa vào vận hành các trung tâm điều khiển hiện đại. Công nghệ tự động hóa lưới điện cũng được áp dụng mạnh mẽ, tăng khả năng quản lý, vận hành và dự báo nhu cầu điện.

Đặc biệt, EVNHANOI đã đẩy mạnh số hóa các dịch vụ, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng. Người dân có thể thanh toán hóa đơn điện qua các ứng dụng di động, theo dõi tình hình sử dụng điện qua điện thoại và nhận thông báo sự cố kịp thời. Những bước tiến này không chỉ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ, mà còn nâng cao hình ảnh của ngành điện trong mắt người dân.

Phát triển nguồn năng lượng sạch, xu thế của tương lai. Ảnh: PV





Bên cạnh đó, EVNHANOI đặc biệt chú trọng phát triển nguồn năng lượng tái tạo và áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Việc thúc đẩy sử dụng điện thông minh qua các thiết bị đo đếm hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý cũng là bước đi chiến lược để đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp và đa dạng của Thủ đô.

Trung tâm điều khiển thuộc Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP Hà Nội với trang thiết bị hiện đại nhất, đảm bảo xử lý nhanh, chính xác mọi tình huống trên lưới điện Thủ đô. Ảnh: PV





Với tầm nhìn dài hạn, hệ thống điện Thủ đô không chỉ đáp ứng được nhu cầu trước mắt mà còn sẵn sàng phục vụ cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai, góp phần xây dựng Hà Nội thành đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

Từ Nhà máy đèn Bờ Hồ nhỏ bé năm xưa, hiện nay EVNHANOI đã và đang quản lý hệ thống lưới điện đồ sộ với trên 28.000 km đường dây hạ thế, gần 12.000 km đường dây trung áp và trên 1.100 km đường dây 110/220kV; 66 trạm biến áp 110/220kV với tổng dung lượng 9.700 MVA; Điện thương phẩm trên 26 tỷ kWh/năm.

Tổng công ty đã hoàn thành chuyển đổi 100% TBA 110/220 kV truyền thống sang trạm biến áp không người trực với tỷ lệ thao tác xa thành công đạt 100%; hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử; cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến, điện tử… Tháng 9/2024, EVNHANOI được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức "BB+/Ổn định" ngang bằng với xếp hạng tín nhiệm của công ty mẹ EVN và xếp hạng quốc gia.

EVNHANOI nỗ lực đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ Thủ đô Hà Nội. Ảnh: PV





Ngành điện Hà Nội đã đi qua một chặng đường dài từ những ngày đầu tiên còn đơn sơ, thiếu thốn, đến một hệ thống hiện đại, bền vững và thông minh như hiện nay. Mỗi bước tiến của ngành điện không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô, mà còn phản ánh khát vọng vươn lên của cả dân tộc Việt Nam. Hành trình này, dù đầy khó khăn và thử thách, EVNHANOI với vai trò là "huyết mạch năng lượng", tiếp tục giữ vững sứ mệnh cung cấp nguồn điện ổn định và chất lượng cao "Thắp sáng Thủ đô" trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.