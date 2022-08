Ngày 31/8, đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý việc fanpage Góc Lâm Đồng đăng tải thông tin giật tít, câu like, câu view, sai sự thật về tỉnh Lâm Đồng.

Fanpage Góc Lâm Đồng đăng tải thông tin sai sự thật, cho rằng các cơ quan chức năng, cơ quan thực thi pháp luật yếu kém, bao che cho tội phạm...Ảnh: PV

Cụ thể, theo Phòng PA05, trong thời gian qua, xuất hiện trang fanpage Facebook có tên Góc Lâm Đồng đăng tải. Trang này chia sẻ hàng loạt các bài viết về những vụ việc phức tạp, liên quan đến an ninh trật tự tại tỉnh Lâm Đồng như: “Lâm Đồng: Hơn 20 giang hồ thuê ô tô chở mã tấu dàn trận huyết chiến tại đồi thông hai mộ”, “Lâm Đồng: Trùm giang hồ cùng 20 đàn em vác mã tấu, nổ súng, xông vào nhà “thấy ai chém đó”, “Lâm Đồng: Rùng mình hàng chục thanh niên vác mã tấu, dao phóng lợn hẹn nhau hỗn chiến, có cả súng tự chế”…

Fanpage Góc Lâm Đồng

Đây đều là những vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước, đã được lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết triệt để, ngăn chặn từ sớm nhưng trong các nội dung bài viết mà trang “Góc Lâm Đồng” đăng tải, chia sẻ lại không ghi rõ thời gian xảy ra vụ việc, làm cho nhiều người hiểu sai, lầm tưởng vụ việc mới xảy ra.

Trang fanpage đăng các bài viết đã cũ, xảy ra đã lâu và đã được cơ quan chức năng xử lý triệt để. Ảnh: PV.

Hơn nữa, trang fanpage này còn dùng hình ảnh không đúng thực tế, khiến người đọc ngộ nhận xã hội rối ren, phức tạp, cho rằng các cơ quan chức năng, cơ quan thực thi pháp luật yếu kém, bao che cho giang hồ...

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hành vi trên của fanpage "Góc Lâm Đồng" là cung cấp thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Phòng PA05 đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.