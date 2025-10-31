FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết

Công ty CP Tập đoàn FLC vừa công bố thông báo điều chỉnh địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025.

Theo đó, cuộc họp sẽ không diễn ra tại FLC Landmark Tower (đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) như kế hoạch ban đầu, mà chuyển sang tầng 36 - 37 tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian tổ chức vẫn giữ nguyên vào sáng 11/11/2025.

Tòa nhà The West từng được biết đến với tên gọi Bamboo Airways Tower - là công trình biểu tượng thời vàng son của ông Trịnh Văn Quyết.

Từ Bamboo Airways Tower đến The West: Biểu tượng một thời vàng son của ông Trịnh Văn Quyết

Tòa nhà The West từng được biết đến với tên gọi Bamboo Airways Tower, do FLC làm chủ đầu tư, khởi công và đưa vào vận hành trong năm 2019.

Dự án có tổng diện tích sàn hơn 101.000 m2, cao 42 tầng gồm 38 tầng nổi và 4 tầng hầm, từng được xem là trụ sở biểu tượng của hệ sinh thái FLC thời kỳ đỉnh cao.

Tuy nhiên, hành trình sở hữu tòa tháp này đã trải qua nhiều biến động.

Tháng 11/2020, FLC cùng một số công ty liên quan (FLCHomes, FLC Faros, FLC Stone và Bamboo Airways) đã chuyển giao quyền sở hữu công trình cho Ngân hàng OCB để cấn trừ nghĩa vụ tài chính.

Sau đó, tháng 6/2022, FLC thông qua nghị quyết mua lại tòa nhà từ OCB.

Đến tháng 10/2022, FLC và FLCHomes lại chuyển nhượng tòa tháp cho Công ty CP Gateway Hà Nội với giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng. Sau thương vụ này, tòa nhà được đổi tên thành The West và không còn nằm trong danh mục tài sản trực tiếp của FLC.

Theo kế hoạch, nội dung đại hội sẽ bao gồm báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026; đồng thời tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cũng như xin ý kiến xử lý các tồn tại trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và tài chính.



Trước thềm đại hội, FLC ghi nhận loạt biến động nhân sự cấp cao. Hiện tại, HĐQT của FLC chỉ còn 2/5 thành viên.

Vì vậy, phiên họp ngày 11/11 tới được xem là bước ngoặt quan trọng để FLC tái lập thượng tầng lãnh đạo và củng cố cấu trúc quản trị.

Sau hàng loạt biến động pháp lý và nhân sự, năm 2025 đang chứng kiến nỗ lực tái thiết toàn diện của FLC: Khép lại các tồn đọng, khởi động lại dự án bất động sản và củng cố thương hiệu Bamboo Airways.

Tái cấu trúc toàn diện: Từ Bamboo Airways đến bất động sản

Trong thời gian gần đây, FLC liên tục có động thái tái cơ cấu hệ sinh thái, khởi đầu bằng việc tiếp quản lại Bamboo Airways - hãng hàng không từng là niềm tự hào của doanh nghiệp.

Tại ĐHCĐ bất thường của Bamboo Airways hồi tháng 9/2025, Chủ tịch HĐQT Lê Thái Sâm thẳng thắn thừa nhận quá trình tái cấu trúc trước đó “chưa đạt kỳ vọng” và đề nghị FLC tiếp nhận lại quyền điều hành. Việc hãng bay trở lại dưới mái nhà FLC.

Không chỉ dừng ở hàng không, mảng bất động sản - lĩnh vực cốt lõi tạo nên tên tuổi FLC cũng đang được kích hoạt trở lại.

Tháng 6/2025, FLC ra mắt dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc (Đại Mỗ, Hà Nội), đánh dấu sự trở lại của doanh nghiệp trên thị trường Thủ đô.

Trước đó, tháng 4/2025, chính quyền tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) cũng đã cho phép FLC khảo sát, lập ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát, với yêu cầu phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan địa phương.