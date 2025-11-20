Thứ năm, ngày 20/11/2025 14:00 GMT+7

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Bay giữa trời thu Hà Nội

Đỗ Xuân Trung Thứ năm, ngày 20/11/2025 14:00 GMT+7
Biên đội máy bay trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua Quảng trường Ba Đình trong sắc thu những ngày cuối tháng 8 để chuẩn bị cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2025.
Chia sẻ
Bình luận 3

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.

Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường... tại nhiều địa phương. Gala ảnh kéo dài một tháng, thời gian kết thúc nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025. Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ tại danviet.vn.

Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu bộ ảnh "Bay giữa trời thu Hà Nội".

Để thực hiện lễ kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện gắn cờ cẩn thận trên từng chiếc trực thăng.
Khoảnh khắc biên đội trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang qua Quảng trường Ba Đình. 
Biên đội 2 chiếc trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang qua cầu Nhật Tân.
Những chiếc trực thăng họ MI bay qua các khu dân cư của Thủ đô, bên dưới là hình ảnh mái ngói đỏ tươi, thể hiện sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Tham khảo thêm

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Thu về trên miền Hạnh Phúc

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Thu về trên miền Hạnh Phúc

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Nụ cười mùa thu nơi rẻo cao Tây Bắc

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Nụ cười mùa thu nơi rẻo cao Tây Bắc

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Mây ôm núi Tây Côn Lĩnh, chốn tiên cảnh giữa mùa thu Hà Giang

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mây ôm núi Tây Côn Lĩnh, chốn tiên cảnh giữa mùa thu Hà Giang

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng”: Mùa thu tại Lô Lô Chải, làng du lịch tốt nhất thế giới 2025

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng”: Mùa thu tại Lô Lô Chải, làng du lịch tốt nhất thế giới 2025

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin Cùng Chuyên Mục

Xem thêm

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Cảnh nắng vàng tuyệt đẹp ở Cầu Hôn Phú Quốc

Dưới ánh nắng vàng óng ả, Cầu Hôn Phú Quốc hiện lên như một dải lụa mềm vắt qua biển trời trong trẻo. Tác phẩm được giới thiệu tại Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” đã đưa khán giả đến với một buổi chiều thu tuyệt đẹp, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng hơi thở hiện đại của đảo ngọc.

Chiều mai, 28/11, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025

Ảnh
Chiều mai, 28/11, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng' lần thứ I năm 2025

Đọc thêm

Nữ đại tá - Trưởng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng
Tin tức

Nữ đại tá - Trưởng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng

Tin tức

Mới đây, tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt
Nhà nông

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt

Nhà nông

Các chủ homestay và người dân tại làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk mới (địa phận TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây) đã tạm ngừng kinh doanh, đồng lòng mở cửa đón miễn phí người dân tránh lụt và các đoàn cứu trợ trong đợt lũ lụt.

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay
Nhà nông

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay

Nhà nông

Được điện thì mất rừng và mất nhiều hơn thế. Lụt lội, lũ quét, sạt lở từ sông đến biển, môi trường sống bị thay đổi, ô nhiễm…là những hậu quả tiếp theo và lâu dài. Nghiêm trọng nữa là mất rừng, hàng triệu đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, dọc Trường Sơn sẽ khốn khó bội phần.

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ
Nhà nông

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ

Nhà nông

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, mạnh dạn đầu tư và áp dụng kỹ thuật mới, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chuyển đổi sang nuôi thủy sản theo hướng nuôi thâm canh, công nghệ cao, mở rộng diện tích và liên kết tiêu thụ.

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi 'bọn lũ dữ' bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?
Nhà nông

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi "bọn lũ dữ" bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?

Nhà nông

Mưa lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk mới (địa phận tỉnh Phú Yên trước sáp nhập) đã phá hủy nhà cửa, ruộng vườn và gây khó khăn nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp. Ngay lúc này, người dân cần sự hỗ trợ kịp thời về cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, khai thác, đánh bắt thủy sản.

Bùng nổ các loạt bài điều tra gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Nhà nông

Bùng nổ các loạt bài điều tra gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nhà nông

Trong số gần 1.900 tác phẩm gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 2025, xuất hiện nhiều loạt bài thể loại điều tra "nặng ký", được đầu tư kỹ lưỡng với những hình ảnh, video đắt giá. Giải báo chí do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu; tài xế ô tô lao vào xe cảnh sát giao thông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu; tài xế ô tô lao vào xe cảnh sát giao thông

Pháp luật

Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu tự vẫn ở Quảng Ngãi; tài xế ô tô 7 chỗ không chấp hành hiệu lệnh, lao vào xe cảnh sát giao thông; "nữ quái" đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua ở Đồng Nai bị tuyên tử hình... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 28/11/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 28/11/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Họp chấm chung khảo Giải Báo chí Toàn quốc về nông nghiệp – nông dân – nông thôn; Trao thẻ bảo hiểm cho Hội viên nông dân Hà Nội, Giải bóng chuyền Bông Lúa Vàng trở lại sau hợp nhất; cùng cập nhật nhanh diễn biến bão số 15…

Phương Tây cảnh báo về chiến thuật mới của Nga ở chiến trường Ukraine
Thế giới

Phương Tây cảnh báo về chiến thuật mới của Nga ở chiến trường Ukraine

Thế giới

Theo Forbes, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng UAV tái sử dụng thường xuyên hơn tại chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Từ trái mít tươi xuất chính ngạch vào Trung Quốc... nông sản Việt khẳng định vị thế
Nhà nông

Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Từ trái mít tươi xuất chính ngạch vào Trung Quốc... nông sản Việt khẳng định vị thế

Nhà nông

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Huỳnh Tấn Đạt, trái mít tươi được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc đã tiếp tục khẳng định chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu cho nhiều mặt hàng khác không chỉ ở Trung Quốc mà còn sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Thị trường nhà ở xã hội phía Bắc Hà Nội sôi động: Nhu cầu bùng nổ, dự án mới mở đường
Nhà đất

Thị trường nhà ở xã hội phía Bắc Hà Nội sôi động: Nhu cầu bùng nổ, dự án mới mở đường

Nhà đất

Thị trường nhà ở xã hội tại các cửa ngõ phía Bắc Hà Nội sôi động khi nhu cầu tăng mạnh 30 - 40% và hàng loạt dự án được công khai tiến độ, tạo kỳ vọng nguồn cung cải thiện rõ rệt.

Bầu Hiển đề xuất siêu dự án 1,2 tỷ USD, Bắc Ninh tăng tốc hút vốn đô thị hóa
Nhà đất

Bầu Hiển đề xuất siêu dự án 1,2 tỷ USD, Bắc Ninh tăng tốc hút vốn đô thị hóa

Nhà đất

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển đang đề xuất triển khai khu đô thị - y tế - thể thao quy mô hơn 1,2 tỷ USD tại Bắc Ninh, trong bối cảnh địa phương liên tục mở cửa thu hút các dự án lớn để tăng tốc mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà Nội sắp có dự án nhà ở xã hội mới tại Vân Canh, cung cấp hơn 460 căn hộ
Nhà đất

Hà Nội sắp có dự án nhà ở xã hội mới tại Vân Canh, cung cấp hơn 460 căn hộ

Nhà đất

Tổng công ty HUD vừa khởi công Dự án nhà ở xã hội NEWLIFE thuộc Khu đô thị mới Vân Canh, Hà Nội cung ứng hơn 460 căn hộ. Đồng thời, doanh nghiệp này đang triển khai hai tòa CT-05 và CT-06 tại Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 với tổng cộng 244 căn nhà ở xã hội.

Khánh thành đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)
Kinh tế

Khánh thành đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)

Kinh tế

Chiều ngày 27/11, tại Km0 đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120, UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tổ chức Lễ khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của 12 con giáp: Dần thịnh vượng, Mão kiếm tiền, Tuất dễ tranh cãi
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của 12 con giáp: Dần thịnh vượng, Mão kiếm tiền, Tuất dễ tranh cãi

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 27/11, con giáp tuổi Dần- Mão-Tỵ có may mắn tài chính, Mão-Tuất-Mùi dễ có xung đột, cãi cọ.

Tiếp 5 “ông lớn” muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, lãnh đạo Chính phủ đưa thông điệp quan trọng
Kinh tế

Tiếp 5 “ông lớn” muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, lãnh đạo Chính phủ đưa thông điệp quan trọng

Kinh tế

Tại buổi làm việc với đại diện 5 doanh nghiệp có mong muốn tham gia đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trị giá 67,3 tỷ USD, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình đã đưa ra thông điệp xuyên suốt của Chính phủ về việc tư nhân tham gia vào dự án này.

Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa
Gia đình

Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa

Gia đình

Cuộc chiến đổ lỗi mang tên "làm cha mẹ" khiến gia đình tôi vô cùng căng thẳng.

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN
Thể thao

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN

Thể thao

HLV Polking hài lòng khi CLB CAHN ngược dòng đánh bại CLB Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1, qua đó đoạt vé vào vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025/2026.

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Cao Trạm có một người em trai là Cao Tế, theo chế độ “huynh đệ nối nghiệp” của Bắc Tề, khi nghe tin anh trai ốm nặng, Cao Tế đã lập tức vỗ tay và hét lên với những người xung quanh rằng: “Bây giờ ta đã có thể làm Hoàng đế rồi, haha ​​… “.

Tiền vệ Phạm Đức Huy cầu hôn bạn gái là MC VTV
Thể thao

Tiền vệ Phạm Đức Huy cầu hôn bạn gái là MC VTV

Thể thao

Sau một thời gian tìm hiểu, mới đây tiền vệ Phạm Đức Huy đã quyết định cầu hôn cô bạn gái MC Huyền Trang VTV.

Giang Sung - Gian thần số 1 thời Tây Hán, khiến Hán Vũ Đế ép thái tử Lưu Cứ phải tự sát
Đông Tây - Kim Cổ

Giang Sung - Gian thần số 1 thời Tây Hán, khiến Hán Vũ Đế ép thái tử Lưu Cứ phải tự sát

Đông Tây - Kim Cổ

Giang Sung trở thành biểu tượng của gian thần, của sự xảo quyệt có thể khiến triều đại hưng thịnh nhất Tây Hán bị lung lay. Nếu không có sự gian trá của ông ta, có lẽ Thái tử Lưu Cứ – người được đánh giá nhân hậu và có tư tưởng cải cách – đã kế vị, và triều Hán có thể bước sang một thời kỳ phát triển khác.

Thiết giáp Nga ồ ạt tràn qua phòng tuyến Pokrovsk, Ukraine đứng trước trận đánh sinh tử
Thế giới

Thiết giáp Nga ồ ạt tràn qua phòng tuyến Pokrovsk, Ukraine đứng trước trận đánh sinh tử

Thế giới

Các lực lượng Ukraine vẫn đang thực hiện một số cuộc đột kích quy mô nhỏ tại trung tâm Pokrovsk, vài tuần sau khi phần lớn thị trấn tiền tuyến này rơi vào tay Nga. Nhưng ngày càng nhiều xe bọc thép Nga đang tiến vào pháo đài quan trọng của Ukraine ở Donetsk, theo Euromaidanpress.

Mailisa tạm ngừng hoạt động sau khi chủ hệ thống bị khởi tố
Chuyển động Sài Gòn

Mailisa tạm ngừng hoạt động sau khi chủ hệ thống bị khởi tố

Chuyển động Sài Gòn

Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa vừa thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đơn vị liên tục đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý nghiêm trọng, đỉnh điểm là việc vợ chồng chủ hệ thống bị khởi tố tội buôn lậu.

Nguyễn Filip mắc lỗi, CLB CAHN vẫn ngược dòng ngoạn mục, vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two
Thể thao

Nguyễn Filip mắc lỗi, CLB CAHN vẫn ngược dòng ngoạn mục, vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two

Thể thao

Nguyễn Filip đã có pha xử lý bóng tai hại, “biếu không” một bàn thắng cho đối phương nhưng CLB CAHN vẫn ngược dòng thành công để thắng Bắc Kinh Quốc An 2-1 và giành quyền đi tiếp tại bảng E AFC Champions League Two.

Mỹ nhân Colombia đăng quang Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân Colombia đăng quang Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Catalina Duque Abréu (Colombia) trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Miss International 2025, đúng như nhiều dự đoán trước đó.

Lê Đức Thọ - Tư lệnh mặt trận ngoại giao khiến Henry Kissinger phải nể phục
Đông Tây - Kim Cổ

Lê Đức Thọ - Tư lệnh mặt trận ngoại giao khiến Henry Kissinger phải nể phục

Đông Tây - Kim Cổ

"Tôi có thể làm tốt hơn nếu như đối diện trên bàn đàm phán không phải là ông Lê Đức Thọ", "Đàm phán với ông Thọ quả là cân não!", “Ông Thọ ở Paris đã mổ xẻ tôi bằng những con dao rất nhọn với tay nghề của một nhà phẫu thuật"... Henry Kissinger-cố vấn của Tổng thống Mỹ Nixon từng thừa nhận với báo chí phương Tây sau những cuộc đàm phán với cố vấn đặc biệt của phái đoàn ta-đồng chí Lê Đức Thọ-tại Hội nghị Paris (Pháp) năm 1973.

Tin tối (27/11): 7 cầu thủ nhập tịch trái phép không đủ tiền kiện FAM
Thể thao

Tin tối (27/11): 7 cầu thủ nhập tịch trái phép không đủ tiền kiện FAM

Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch trái phép không đủ tiền kiện FAM; U22 Singapore thế chân U22 Campuchia; tiền vệ U22 Thái Lan quyết giành HCV SEA Games 33; M.U sắp cho 3 sao trẻ đi “tu nghiệp”; FIFA có nguy cơ bị kiện vì thiên vị Ronaldo.

Báo Dân Việt nhận giải báo chí viết về kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn
Tin tức

Báo Dân Việt nhận giải báo chí viết về kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn

Tin tức

Báo Dân Việt nhận giải Khuyến khích tại Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lần VI 2025 với loạt bài "Trồng lúa ngon nhất thế giới tại TP.HCM". Cuộc thi lần này thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi từ 50 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, ở nhiều loại hình báo chí.

Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về Nga
Thế giới

Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về Nga

Thế giới

Ông Daniel Driscoll - quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách đàm phán về Ukraine - đã cảnh báo các nhà ngoại giao châu Âu rằng, Nga hiện sản xuất tên lửa với tốc độ vượt xa tốc độ phóng, tạo ra một kho dự trữ vũ khí tầm xa ngày càng lớn có thể “giáng đòn kết liễu” vào Ukraine.

Chiều mai, 28/11, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng' lần thứ I năm 2025
Ảnh

Chiều mai, 28/11, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025

Ảnh

Báo NTNN/Dân Việt - Ban Tổ chức Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025 sẽ Giấy chứng nhận và quà tặng cho 15 tác giả có các tác phẩm xuất sắc nhất trong số hơn 600 tác phẩm gửi tới Gala.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

2

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

3

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

4

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

5

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?