Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Thiếu nữ tỏa sáng bên đồi hoa tam giác mạch

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.

Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường... tại nhiều địa phương. Gala ảnh kéo dài một tháng, thời gian kết thúc nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025. Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ tại danviet.vn.

Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu bộ ảnh "Thiếu nữ tỏa sáng bên đồi hoa tam giác mạch".



Sa Pa, thành phố mờ sương của Tây Bắc, từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách bởi cảnh đẹp hùng vĩ, bản sắc văn hóa độc đáo và con người thân thiện.

Nơi đây không chỉ níu chân du khách bởi những mùa hoa khoe sắc rực rỡ mà còn bởi "biển hoa" mộng mơ giữa núi rừng.

Đồi hoa Mường Hoa gần 10.000 m2, rực rỡ hoa tam giác mạch, hoa tím, hoa osaka, cỏ lau,... giữa lưng chừng mây.

Những cụm hoa tam giác mạch rất đẹp tại Mường Hoa.

Du khách xúng xính quần áo check-in, ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại Mường Hoa.

Hàng chục loài hoa đủ màu sắc tại đồi Mường Hoa, Fansipan.

Sắc tím ngọt ngào của hoa mã tiên thảo hòa quyện cùng cảnh sắc núi rừng Hoàng Liên Sơn tạo nên một khung cảnh lãng mạn, say đắm lòng người.