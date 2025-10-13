Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

Vậy 2 cây mà người xưa khuyên không nên chặt là gì vậy?

Đối với người xưa, nhất là những gia đình ở nông thôn, mỗi cây cối trồng ở sân nhà đều có giá trị nhất định. Cây cối có thể mang lại cảnh đẹp, bóng mát, quả ngọt, hoa thơm, thậm chí cả giá trị kinh tế, lại tốt lành cho phong thủy.

Trong mắt người xưa, cây cối lâu năm trong nhà đã trở thành "báu vật bảo vệ ngôi nhà" và họ cảm thấy đau lòng khi phải di chuyển nó. Vì thế, khi chặt cây nào đó trong nhà, mọi người cần phải cân nhắc về thiệt hại.

Dưới đây là 2 cây lâu năm mà người xưa khuyên không nên chặt bỏ.



Trong mắt người xưa, cây cối lâu năm trong nhà đã trở thành "báu vật bảo vệ ngôi nhà"

1. Người xưa dặn: Không chặt táo tàu trong sân, gia đình no ấm

Vào thời xưa, nếu gia đình muốn giàu có qua nhiều thế hệ, họ cần có người thừa kế gia tộc và trồng cây táo tàu trước cửa nhà.

Cây táo tàu còn được mọi người đặt cho ý nghĩa là "sớm sinh quý tử". Đồng thời, táo tàu còn mang biểu tượng của sự tốt lành, làm ăn phát tài, phát lộc.

Cây táo tàu cũng là cây phong thủy được nhiều người xưa ưa thích. Cây táo tàu là một trong những loại cây thường gặp ở các sân đình nông thôn xưa. Quả táo tàu sai trĩu trịt và có màu đỏ cũng cho cảm giác may mắn, tài lộc.

Với người xưa, nó là loại cây đa năng, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho gia đình khi khan hiếm lương thực.

Khi mùa thu đến, những cây táo tàu đầy những quả táo tàu đỏ rực, giống như những chuỗi đèn lồng nhỏ, sáng chói rực rỡ.

Táo tàu không chỉ ngon ngọt như mật ong mà còn rất bổ dưỡng. Chúng đúng là món quà của thiên nhiên.

Cây táo tàu này thực sự là một loại cây "đa năng". Nó sẽ ra quả ngay sau khi trồng và có thể mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ quanh năm.

Táo tàu có thể ăn sống, phơi khô, bảo quản, nấu cháo, và dùng để nấu rượu. Với người xưa, nó là loại cây đa năng, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho gia đình khi khan hiếm lương thực.

Người xưa cho rằng, việc chặt cây táo tàu sẽ khiến gia đình mất đi nguồn cung cấp lương thực bổ dưỡng, ngụ ý gia đình sẽ đói nghèo.

Việc chặt táo tàu trong sân là loại bỏ báu vật, "kho lương", "tài lộc" trong gia đình. Trái táo giàu dinh dưỡng, là vị thuốc quý trong đông y nên càng có ý nghĩa tốt lành khi trồng trong nhà. Hàng năm cây táo tàu không chỉ có giá trị làm cảnh, có ý nghĩa phong thủy mà còn mang lại cho người dân lợi ích về kinh tế.

Do đó, người xưa cho rằng, việc chặt cây táo tàu sẽ khiến gia đình mất đi nguồn cung cấp lương thực bổ dưỡng, ngụ ý gia đình sẽ đói nghèo.

2. Người xưa dặn: Không chặt cây liễu, gia đình may mắn

Người xưa dặn: "Trước trồng dâu, sau không trồng liễu", đó là vì cây liễu có quan hệ mật thiết với Tiết Thanh Minh. Người ta thường trồng liễu để tưởng nhớ tổ tiên, do đó, cây liễu thuộc về phần âm vì thế là loại cây dẫn dụ âm khí đến ngôi nhà.

Hơn nữa, tuy có bóng mát nhưng phong thủy học cho rằng, liễu ủ rũ, mang dáng vẻ đau buồn, tang tóc, là loài cây xui xẻo. Nhà trồng liễu thì gia chủ gặp nhiều điều không may, hao tốn tiền của, làm bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể.

Tuy nhiên, do cây liễu là cây ưa bóng râm, thích ẩm ướt nên người xưa cũng cho rằng không thích hợp trồng ở gần nhà.

Bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, cây liễu thuộc về phần âm vì thế là loại cây dẫn dụ âm khí đến ngôi nhà.

Về mặt khoa học, cây liễu thích môi trường ẩm ướt, còn nơi con người sống yêu cầu môi trường khô ráo nên không thích hợp để trồng liễu. Do đó, người xưa khuyên không nên trồng liễu trong nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, người xưa cũng cho rằng, cây liễu có giá trị tinh thần rất lớn trong đời sống. Nó là một "tiểu mỹ nhân" với phong cách văn chương và nghệ thuật rất đặc sắc.

Dáng vẻ của cô ấy uyển chuyển như một nàng tiên. Khi gió thổi, những cành liễu đung đưa trái phải như đang nhảy múa, trông rất đẹp mắt.

Cây liễu này không chỉ là báu vật trong mắt giới văn nhân, thi sĩ mà còn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong mắt người xưa.

Do đó, người xưa cho rằng, việc chặt bỏ cây liễu sẽ làm gia đình mất đi một báu vật có giá trị đối với đời sống

Cùng với những chiếc lá xanh tươi và dáng vẻ duyên dáng, đây thực sự là một cảnh tượng tươi mát khiến mọi người vui vẻ chỉ khi nhìn vào.

Cây liễu này cũng là một "thợ thủ công" khéo léo. Cành của nó có thể dùng để đan rổ, sàng sẩy rổ và nó có thể làm bất cứ việc gì. Nó đơn giản là một "tay chơi" toàn năng.

Do đó, người xưa cho rằng, việc chặt bỏ cây liễu sẽ làm gia đình mất đi một báu vật có giá trị đối với đời sống, đồng nghĩa với việc không mang lại may mắn, tài lộc.

Tuy nhiên, do cây liễu là cây ưa bóng râm, thích ẩm ướt nên người xưa cũng cho rằng không thích hợp trồng ở gần nhà. Nếu muốn trồng liễu để ngắm cảnh, bạn cũng nên trồng ở cách nhà một khoảng nhất định, ví dụ ngoài mép sân vườn hoặc ven hồ ao của gia đình...



Ngoài hai cây táo tàu và liễu ra, người xưa cũng khuyên không nên chặt bỏ các cây lâu năm khác như bạch quả, mộc hương, cây du, cây hòe, cây hồng, cây lựu...

Tóm lại, đối với người xưa, nhất là những gia đình ở nông thôn, mỗi cây cối trồng ở sân nhà đều có giá trị nhất định. Cây cối có thể mang lại cảnh đẹp, bóng mát, quả ngọt, hoa thơm, thậm chí cả giá trị kinh tế, lại tốt lành cho phong thủy.

Vì thế, khi chặt cây nào đó trong nhà, mọi người cần phải cân nhắc về thiệt hại. Ví như cây táo tàu hay cây liễu đều là bảo vật, không nên chặt bỏ.

Không chỉ vì chúng mang ý nghĩa may mắn và thiết thực, mà còn vì chúng có vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa của người xưa.

Ngoài hai cây táo tàu và liễu ra, người xưa cũng khuyên không nên chặt bỏ các cây lâu năm khác như bạch quả, mộc hương, cây du, cây hòe, cây hồng, cây lựu...

Những cây này, giống như những người bạn cũ, đã đồng hành cùng các gia đình qua nhiều thế hệ và chứng kiến ​​sự trưởng thành và thay đổi của các thế hệ nối tiếp nhau, trở thành bạn, thành người bảo vệ gia đình.