Gần 100 cảnh sát chữa cháy xưởng gỗ ở Hà Nội

Sáng 1/5, xưởng gỗ dán của công ty TNHH Hải Nam (xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Khu vực cháy có quy mô một tầng với kết cấu khung thép, mái tôn. Lúc này tình hình đám cháy diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt lửa, vận tốc cháy lan nhanh. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.

Cảnh sát được huy động để dập lửa từ nhiều hướng. Ảnh: H.Q.

Phía trong khu xưởng có nhiều vật liệu gỗ được dát mỏng, dễ bắt lửa. Ảnh: H.Q.

Công an Hà Nội đã điều 12 xe chữa cháy cùng gần 100 chiến sĩ từ công an của 5 quận, huyện đến hiện trường dập lửa. Nhiều lực lượng chức năng khác cũng được huy động để tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Máy xúc được huy động để phá dỡ những chướng ngại trong quá trình chữa cháy đồng thời ngăn cháy lan. Ảnh: H.Q.

Khu xưởng có diện tích hàng trăm m2, lực lượng chức năng cho hay hiện chưa thể thống kê cụ thể thiệt hại. Ảnh: H.Q.

Sau gần một giờ, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa và ngăn chặn không để cháy lan sang nhà dân.

Bước đầu nhà chức trách chưa ghi nhận có thương vong trong vụ việc tuy nhiên nhiều hàng hóa và tài sản của doanh nghiệp bị thiêu rụi.

Sau gần 1 giờ, hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn. Ảnh: H.Q.