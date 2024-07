"Gánh" lỗ của Vinacafe còn rất nặng

Vinacafe báo lãi năm 2023 nhưng vẫn lỗ lũy kế 1.090 tỷ đồng

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, theo đó, năm vừa qua, Tổng Công ty này đạt doanh thu gần 2.100 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2022. Nhờ giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, Vinacafe lãi gộp hơn 259 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2022.

Công ty cũng tiết giảm được nhóm chi phí cố định gồm bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Tổng cộng lại, Vinacafe lãi hơn 9 tỷ đồng. Đây là lần đầu Tổng Công ty này báo lãi từ khi công bố thông tin vào năm 2021.

Trước đó, lợi nhuận Vinacafe âm hàng trăm tỷ đồng, năm 2022 lỗ 105 tỷ đồng. Tuy đã có lãi song Vinacafe vẫn đang ghi nhận hơn 1.090 tỷ đồng lỗ lũy kế. Con số này lớn gấp hơn 2,3 lần vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu của Vinacafe ở mức 472 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vinacafe đạt 2.886 tỷ đồng, giảm gần 57 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tổng Công ty đang trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 428 tỷ đồng và dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 13 tỷ đồng. Nợ phải trả là 2.414 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay ở mức 874 tỷ đồng.

Vinacafe có nguồn thu chính yếu là từ cà phê, bên cạnh đó là các nguồn thu từ lúa gạo và cao su. Tổng diện tích kinh doanh năm 2023 là 12.458 ha, đạt 106% so với kế hoạch, bằng 109% so với năm 2022. Năng suất bình quân là 2,38 tấn/ha. Sản lượng đạt 29.609 tấn đạt 102% kế hoạch, đạt 101% so với năm 2022.

Năm 2023, Vinacafe chỉ tập trung giao hàng cho hợp đồng của những năm trước. Vinacafe vừa xuất khẩu vừa bán trong nước, trong đó bán ra nước ngoài khoảng 615 tấn, tương đương 1,08 triệu USD; còn lại bán cho thị trường trong nước gần 5.650 tấn.

Tuy Vinacafe đã có lãi nhưng vẫn không đủ bù đắp cho khoản lỗ lũy kế lên tới hơn 1.090 tỷ đồng.

Vinacafe làm gì để tháo gỡ?

Năm 2024 vẫn là năm khó khăn toàn diện đối với Vinacafe, cả về lĩnh vực sản xuất cũng như kinh doanh trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và ngành cà phê, lúa gạo trên toàn thế giới.



Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Tổng Công ty dự kiến kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.410 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng, đều thấp hơn năm 2023; và khắc phục các chỉ tiêu, kết quả kinh doanh cón yếu kém, thua lỗ từ các năm trước.



Có thể nói, "gánh" lỗ của Vinacafe hiện còn rất nặng, nếu không năng động, chủ động đưa ra những giải pháp đột phá, Vinacafe rất khó có thể sớm thoát khỏi tình trạng thua lỗ.

Để thực hiện mục tiêu, Vinacafe đề xuất Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ có cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết tồn tại về tài chính, quản lý sử dụng đất đai của Tổng Công ty.

Về phần mình, Vinacafe sẽ xem xét giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đến từng công ty thành viên; khuyến khích và có biện pháp trồng xen canh các cây trồng thích hợp trong thời gian kiến thiết cơ bản nhằm tăng thu nhập trên diện tích canh tác.

Tổng Công ty cũng chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác phát triển, sản xuất áp dụng công nghệ cao; ưu tiên đầu tư cho trồng tái canh vườn cây cà phê; nghiên cứu phát triển và mở rộng các thị trường tiềm năng, ổn định đầu mối kinh doanh xuất khẩu cà phê bao gồm cả chế biến sâu và cà phê nhân xanh tại Công ty mẹ.

Trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân, Vinacafe cho biết sẽ phát huy tối đa sản phẩm nông nghiệp tạo ra như tập trung toàn bộ sản phẩm tạo ra từ vườn cây tài sản trên đất thuộc các đơn vị Tổng Công ty quản lý. Tận dụng tối đa hệ thống kho, xưởng sẵn có trong nội bộ để chế biến các loại cà phê thành phẩm có chất lượng cao theo nhu cầu của khách hàng. Tổng Công ty đã có kế hoạch đến năm 2025 có sản phẩm cà phê chế biến mang thương hiệu Vinacafe đứng trong top 5 thương hiệu cà phê của Việt Nam.

Được biết, Tổng công ty Cà phê Việt Nam - Vinacafe thành lập năm 1995 trên cơ sở chuyển từ Liên hiệp các xí nghiệp cà phê. Đến năm 2010, doanh nghiệp này chuyển sang loại hình công ty TNHH MTV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đại diện sở hữu 100% vốn. Công ty có 46 đơn vị thành viên, hơn 24.200 lao động.