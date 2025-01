Giá cá chép cúng ông Công ông Táo tăng cao, chủ bán lẻ than ế

Theo quan niệm dân gian ngày 23 tháng Chạp, ông Công ông Táo sẽ lên trời để báo cáo Ngọc Hoàng về một năm cũ, chuẩn bị đón năm mới. Người dân Việt vì vậy có tập tục cúng lễ vào ngày này. Thị trường đồ cúng ông Công ông Táo như: Cá chép, hàng mã,... luôn là những mặt hàng được người dân quan tâm, tìm mua.

Ghi nhận của PV Dân Việt vào ngày 21/1 (tức 22 tháng Chạp) tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều tiểu thương tìm tới "nhập hàng" cá chép đỏ, chép vàng để bán lẻ cho người dân phục vụ cúng ông Công ông Táo.

Chủ kinh doanh bán lẻ không dám nhập nhiều cá vàng do lo ngại sức mua thấp trong dịp ông Công ông Táo năm nay. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Tại chợ cá này, hàng trăm tiểu thương, lái buôn có mặt để mua, bán cá chép đỏ từ các tỉnh: Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định... vận chuyển về. Cá sau đó sẽ được bán và phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội.

Chị Tuyết Lan, chủ bán lẻ tại khu chợ Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, giá cá chép mua buôn năm nay tăng cao hơn so với mọi năm ở mức 130.000 - 160.000 đồng/kg, thậm chí có loại cá to, đẹp có giá lên tới 200.000 đồng/kg. Mức giá bán buôn cá vàng năm nay tăng từ 40.000 - 50.000 đồng/kg so với năm trước.

"Giá cá vàng năm nay tăng cao do nhiều người báo là do ảnh hưởng của bão, cá được nuôi tại địa phương bị chết và bị trôi phần lớn. Do đó, tôi phải vượt đi tận lên chợ cá Yên Sở lấy cá chép về bán Tết ông Công ông Táo kịp cung ứng cho người dân", chị Lan chia sẻ.

Chị Lan cũng cho biết, năm nay, thị trường đồ cúng ông Công ông Táo bán chậm và giá cá vàng nhập về cao hơn mọi năm. Do đó, chị Lan không nhập về quá nhiều tránh tình trạng không bán hết thì coi như mất Tết.

Số lượng cá vàng vẫn còn rất nhiều tại khu chợ cá Yên Hòa, mặc dù chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày ông Công ông Táo. Ảnh: Thái Nguyễn

Giá bán buôn cá vàng năm nay ở mức phổ biến từ 130.000 - 160.000 đồng/kg. Ảnh: Thái Nguyễn

Khảo sát tại một số khu chợ truyền thống nội thành Hà Nội như: Xuân La, Hàng Bè, Gia Lâm, Long Biên,... nhiều chủ hàng bán cá vàng cho biết, giá cá bán lẻ năm nay tăng cao do giá nhập vào cũng cao, khoảng 20.000 - 40.000 đồng/con, tùy loại to, nhỏ. Các chủ hàng cho biết, năm nay cá bán sớm, người dân mua cũng không nhiều, nên lấy hàng cũng vừa phải.

Chủ hàng bán lẻ lo ngại tình trạng cá vàng ế ẩm do giá năm nay tăng cao đột biến. Ảnh: Thái Nguyễn

Tương tự, các tiểu thương bán đồ vàng mã tại phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết hiện khách hàng đã không còn quá cầu kỳ trong việc mua đồ vàng mã, thường lựa chọn một bộ trang phục Táo Quân để cúng vào dịp này. Vì thế các cửa hàng rơi vào cảnh ế ẩm, bày bán nhưng ít người mua.

Mặt hàng vàng mã cúng ông Công ông Táo cũng khiến nhiều tiểu thương lo ngại do ế ẩm. Ảnh: Thái Nguyễn

Anh Thanh Thắng, tiểu thương phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, năm nay sức mua cũng có phần giảm sút so với mọi năm. Như năm trước, người dân đi sắm đồ cúng ông Công ông Táo từ sớm, nhưng năm nay sát ngày 23 tháng chạp lượng khách mới tăng lên nhưng cũng không đáng kể.

"Tôi thấy năm nay có thể do tâm lý người dân thắt chặt chi tiêu nên họ mua đơn giản ngay tại chợ. Sức mua chỉ bằng một nửa năm ngoái, nhiều ngày ngồi cả buổi mà không có khách hỏi mua. Đây cũng là tình trạng chung của những gian hàng bán đồ vàng mã cúng ông Công ông Táo khác quanh đây", anh Thắng chia sẻ.

Lác đác người mua vàng mã trong ngày 22 tháng chạp. Ảnh: Thái Nguyễn

Giá vàng mã ở mức từ 40.000 - 150.000 đồng/bộ. Ảnh: Thái Nguyễn

Theo khảo sát của PV Dân Việt, những bộ quần áo ông Công ông Táo năm nay không tăng giá và được thiết kế với mẫu mã mới, đẹp hơn từ chất liệu giấy đến hình dáng. Mỗi bộ gồm 3 mũ, 3 bộ quán áo cùng 3 con cá chép được gắn mắt giả thêm phần sinh động, giá từ 40.000 - 150.000 đồng/bộ, tùy kích thước và mẫu mã.