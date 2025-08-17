Gia đình Haha: Khám phá ngôi nhà từng nuôi giấu Cố Tổng bí thư Lê Duẩn

Trong tập 10 chương trình Gia đình Haha vừa phát sóng, các thành viên “hoá thân” thành những người lao động miền Tây chính hiệu, trải nghiệm chăm sóc dê, cào nghêu, hái dừa. Họ cũng được chị Chín – người nông dân tại đây chiêu đãi món bánh chuối hấp chấm nước cốt dừa tỉ mỉ làm từ đêm hôm trước.

Sau buổi sáng, Duy Khánh và Ái Phương dọn dẹp chuồng dê, trong khi Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm và Thanh Duy cùng anh Chín đi cắt cỏ cho chúng. Trong quá trình làm việc, anh Chín chia sẻ những kiến thức bổ ích về loài ong, bao gồm 5 tổ chức của đàn ong: ong chúa, ong vệ sinh, ong sinh sản, ong thợ và ong trinh sát. Anh dùng lưỡi liềm để cắt cỏ và không quên căn dặn các thành viên phải cẩn thận khi sử dụng lưỡi hái vì đây là một dụng cụ sắc bén, dễ gây thương tích.

Trong khi các thành viên còn lại bận rộn với công việc nhà, Rhymastic và Bùi Công Nam đã có một chuyến đi đặc biệt. Tại nhà ông Út Khinh, họ gặp chị Trúc, người hướng dẫn viên dắt hai anh em đi tham quan nhà của ông Nguyễn Văn Trác - ngôi nhà từng là nơi nuôi giấu Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từ năm 1955 - 1956. Đặc biệt, trong phòng ngủ có một tủ đứng, bên trong bố trí thông với một hầm bí mật đào dưới đất.

Bùi Công Nam và Rhymastic tại ngôi nhà từng là nơi nuôi giấu Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. (Ảnh: NSX)

Tại đây, các nghệ sĩ đã được tận mắt thấy “Đề cương đường lối cách mạng miền Nam” do Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn soạn, vạch ra con đường giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Ông cũng là người đã đưa ý kiến cho bà Nguyễn Thị Định làm nên phong trào Đồng khởi ngày 17/1/1960. Bà Nguyễn Thị Định là một trong những người lãnh đạo Đồng khởi Bến Tre và là người chỉ đạo trực tiếp cuộc Đồng khởi đợt I. Cuộc Đồng khởi thắng lợi đã mở đầu cho phong trào trong tỉnh và toàn miền Nam sau này.

Trên chuyến xe di chuyển chuẩn bị đi cào nghêu, các thành viên đã cùng nhau bàn bạc về việc sẽ để lại điều gì cho mảnh đất miền Tây này trước khi rời đi? Trong cuộc trò chuyện, Gia đình Haha đã cùng nhau nhớ lại những việc làm ý nghĩa ở các chặng trước, như việc trồng 500 cây phủ xanh đồi trọc ở Bản Liền hay làm những món quà như khung tranh chụp ảnh, trang trí xích đu ở Sa Huỳnh. Với các thành viên, hành trình của Gia đình Haha không chỉ là trải nghiệm, mà còn là mong muốn được đóng góp, dù nhỏ bé, để mỗi vùng đất đi qua đều được khoác lên một màu áo tươi mới và tốt đẹp.

Các thành viên "Gia đình Haha" trải nghiệm cuộc sống tại miền Tây. (Ảnh: NSX)

Dưới ánh hoàng hôn vàng cam lộng lẫy, các thành viên hăng say lao động. Họ vừa nhịp nhàng cào nghêu, vừa tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp bình yên và diệu kỳ của bờ biển. Đồng thời, ông Sáu - một nông dân miền Tây chia sẻ những kiến thức bổ ích về nghề cào nghêu: Khi mật độ nghêu dày quá thì cào bớt, rải thưa ra cho phát triển; nghêu không cần thức ăn riêng biệt mà chỉ ăn các sinh vật phù du. Ông cũng chia sẻ về việc khi bắt phải chừa lại 20% để nghêu có thể tái tạo.

Với lòng mến khách và mong muốn để các thành viên được thưởng thức hết những đặc sản của quê hương, chị Chín đã giới thiệu các loại bánh tét miền Tây. Thanh Duy cũng hào hứng đáp lại, kể cho chị nghe về đặc sản quê mình là bánh tét Trà Cuôn. Khi dọn dẹp, tiếng hò vui vẻ của Ngọc Thanh Tâm lại vang lên, khiến Rhymastic hóm hỉnh nói với cô chú rằng nếu miền Tây có chợ lưu động, thì Ngọc Thanh Tâm chính là “máy phát nhạc lưu động” của họ.

Kết thúc tập 10, các thành viên Gia đình Haha cho biết đã học được những bài học quý giá từ vẻ đẹp của lao động, từ lịch sử hào hùng của mảnh đất này và đặc biệt, từ tình cảm nồng hậu, chân thành của gia đình chị Chín. Những khoảnh khắc giản dị ấy đã bồi đắp nên một tình thân mới, khiến họ cảm nhận được sự ấm áp như một gia đình thực thụ.