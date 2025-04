Giá loại củ như vị thuốc tiêu đờm, giảm ho giảm sâu, người dân Thanh Hóa thu hoạch mà buồn thiu

Hiện nay cây hành tăm đã rũ hết lá trên các cánh đồng ở xã Trường Sơn, Trường Trung, Tượng Văn của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nhưng người dân vẫn đang thu hoạch cầm chừng vì giá hành tăm năm nay giảm sâu.

Hiện giá hành tăm xuống thấp nhiều người trồng hành ở Nông Công đang chờ giá lên.

Gia đình bà Nguyễn Thị Luyện (58 tuổi) ở thôn Văn Đô, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống hiện trồng 6 sào hành tăm nhưng cũng chỉ thu hoạch cầm chừng hoặc thu hoạch khi có khách hỏi mua.

Theo bà Luyện, các năm trước, vào đầu vụ, giá hành tăm cao nên người dân thu hoạch đến đâu bán hết đến đó. Năm nay giá hành tăm thấp hơn mọi năm, đầu vụ giá hành tăm còn đạt 28.000 đồng/kg nhưng đến thời điểm này chỉ còn 20.000 đồng/kg. Năm ngoái, với 6 sào, gia đình tôi thu hoạch được 3 tấn hành, bán với giá 36.000 - 40.000 đồng/kg, thu về hơn 100 triệu đồng.

“Năm nay, giá hành tăm thấp nhưng thương lái cũng thấy không đến mua, chúng tôi vừa thu hoạch vừa lo lắng”, bà Luyện buồn rầu nói.

Người trồng hành tăm ở Nông Cống cho biết, hành tăm củ to, đều.

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Hương (56 tuổi) ở thôn Văn Đô, xã Trường Sơn có 4 sào hành tăm đã đến thời kỳ thu hoạch nhưng giá hàng giảm sâu nên gia đình bà chỉ thu hoạch một nửa, số diện tích còn lại gia đình bà chờ giá lên mới thu hoạch tiếp.

“So với giá năm ngoái, năm nay thu nhập của gia đình giảm một nửa. Hiện, hành tăm đang vào vụ thu hoạch chính trong năm nhưng người dân đang lo lắng khi thương lái thu mua cầm chừng, giá hành xuống thấp”, bà Hương nói.

Là người đứng ra thu mua hành tăm của người dân ở huyện Nông Cống để nhập các nơi song thời điểm này, anh Nguyễn Văn Thỏa cũng đang tạm ngưng thu mua vì chưa có đầu ra.

Hành tăm xuống giá, người dân vừa thu hoạch vừa ngóng giá lên.

Cũng theo anh Thỏa, hiện giá hàng tăm giảm sâu là do nguồn cung vượt quá nhu cầu tiêu thụ, vì diện tích hành tăm ở các tỉnh tăng nhiều so với năm trước. Một lý do khác nữa là nguồn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cũng giảm mạnh.

Hiện, giá hành tăm xuống nên không chỉ ở xã Trường Sơn mà các xã khác trong huyện Nông Cống gười dân trồng hành tăm cũng chỉ thu hoạch cầm chừng đợi giá lên.

Theo người trồng hành tăm cho biết, năm nay củ hành tăm to, đều đẹp nhưng giá quá thấp, chỉ bằng một nửa năm ngoái. Gần 8 tháng trồng, chăm sóc, bới củ hành cũng mất nhiều thời gian, công sức, nhưng với mức giá hiện nay thì người dân hầu như không có lãi.

Hiện, bà con đang thu hoạch cầm chừng nhưng cũng chỉ “giữ hành” trên ruộng trong một thời gian ngắn, bởi để lâu, hành quá già sẽ nổi lên mặt đất, đổi màu, biến chất thì sẽ khó tiêu thụ.

Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, cho biết, từ lâu hành tăm được bà con trồng xen với các cây trồng khác và cũng là cây tạo ra nguồn thu chủ yếu của người dân làm nông nghiệp trong xã.

Hiện, toàn xã có khoảng 70 ha hành tăm, tăng gấp đôi so với năm 2024 (35 ha), nhưng giá hành tăm xuống thấp khiến người dân lo lắng. Để giúp bà con giảm bớt gánh nặng, UBND xã và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã đã liên hệ với các thương lái để hỗ trợ tiêu thụ hành, nhưng lượng bán ra không đáng kể.

Hàng tăm được người dân Nông Cống trồng xen ở các vườn cây khác nhau.

Được biết, theo thống kê của xã Trường Sơn, năm 2024 toàn xã có 35 ha hành tăm, sản lượng thu về khoảng 80 tấn hành. Với giá bán quân bình 42.000 đồng/kg, bà con trồng hành thu về hơn 3 tỷ đồng. Hiện, toàn huyện Nông Cống hơn 100 ha hành tăm, tập trung tại các xã Trường Sơn, Trường Trung, Tượng Văn...

Theo dân gian thì hành tăm có tác dụng tiêu đờm, giảm ho, lợi tiểu, sát khuẩn, giải độc, trị cảm hàn, cảm lạnh, côn trùng cắn và ngộ độc chì. Lá, củ hành tăm cũng được sử dụng làm gia vị để món ăn tăng thêm phần hấp dẫn.