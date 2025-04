Giá rao bán đất nền TP. HCM và các tỉnh lân cận “té nước theo mưa” sau thông tin sáp nhập

Nhộn nhịp thị trường đất nền trước thông tin sáp nhập

Thị trường bất động sản khu vực phía Nam trong các tháng đầu năm 2025 đang dần có tín hiệu tích cực. Trong đó, phân khúc đất nền sau thời gian ảm đạm vì ảnh hưởng kinh tế khó khăn và vấn đề pháp lý cũng đang dần chuyển biến.

Đặc biệt, các thông tin sáp nhập tỉnh, thành đã khiến giá rao bán đất nền nhiều địa phương tăng nhiệt. Các khu vực điểm nóng TP. HCM và vùng giáp ranh cũng đang có xu hướng tăng.

Ông Nguyễn Tùng (43 tuổi, môi giới bất động sản) cho biết, những ngày qua, nhiều nhà đầu tư đổ về các khu vực vùng ven TP. HCM như Củ Chi, Hóc Môn hoặc vùng giáp ranh thành phố để tìm mua đất khu dân cư, đất có sổ hồng. Ông Tùng cho hay vì nhu cầu tăng cao nên giá rao bán đất nền cũng tăng, nhất là ở phân khúc thứ cấp, các nền đất có sổ hồng, pháp lý đầy đủ có mức độ tăng giá rất cao.

Nhà đầu tư rao bán đất nền rầm rộ trên mạng trước thông tin sáp nhập. Ảnh: Gia Linh

“Tháng trước, một số chủ giao bán vài nền đất tại khu vực giáp ranh TP. HCM nói với tôi khoảng 3,5 tỷ đồng thì nay đã họ đã tăng lên 4 tỷ đồng. Khách của tôi nhiều người tranh thủ trước khi các địa phương sáp nhập về TP. HCM nên chấp nhận xuống tiền, ôm hàng. Mấy hôm nay, nhiều người gọi tôi để nhờ dẫn đi xem đất lắm. Trong đó, khách ưu tiên các nền đất có sổ hồng, vị trí giáp ranh TP. HCM, gần các trục đường lớn như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K để đầu tư”, ông Tùng cho hay.

Khảo sát của PV Dân Việt, trên các trang mạng xã hội, diễn đàn mua bán nhà đất, rất nhiều thông tin rao bán đất nền TP. HCM như Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn… và một số địa phương lân cận đang được đăng tải. Nhiều mảnh đất được rao bán vào giai đoạn trước mà chưa có người mua, nay cũng được rao bán lại, với giá nhỉnh hơn trước.

Theo một số môi giới, đa số những nền đất rao bán trong giai đoạn này đều là các nền đất mà các nhà đầu tư đã "trót ôm" trong cơn sốt đất những năm trước. Nhân cơ hội thị trường đang nóng lên, nhiều người tranh thủ thoát hàng, để thu hồi dòng vốn.

Giá đất nền thứ cấp tăng mạnh

Báo cáo thị trường các tháng đầu năm của DKRA Group, phân khúc đất nền khu vực phía Nam ghi nhận đà tăng trở lại. Trong đó, nguồn cung đất nền TP. HCM và các tỉnh lân cận có cải thiện trong các tháng đầu năm.

Cụ thể, trong quý vừa qua, thị trường đón nhận 102 dự án, với hơn 6.530 sản phẩm đất nền chào bán sơ cấp, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Thanh khoản, giao dịch đất nền cũng có sự cải thiện với 430 nền đất được giao dịch, tỷ lệ tiêu thụ đạt 6,6%.

Giá đất nền TP. HCM và các địa phương lân cận tăng nhiệt. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, về giá bán, thị trường sơ cấp và thứ cấp sau nhiều quý giảm và đi ngang. Đáng chú ý, thị trường thứ cấp có mức tăng đột biến lên tới 20-30%, trong khi mức tăng của thị trường sơ cấp là 2-6%.

Theo đó, đất nền sơ cấp tại TP. HCM trong quý vừa qua có giá thấp nhất là 15,3 triệu/m2 và cao nhất 140 triệu/m2, tăng trung bình 9,2% so với quý trước. Trong khi đó, giá đất nền sơ cấp tại Bình Dương thấp nhất là 12 triệu/m2, cao nhất gần 90 triệu/m2, tăng trung bình từ 33% so với mức giá thấp nhất ghi nhận trong quý 4/2024.

Xét theo khu vực, Bình Dương và TP. HCM là hai thị trường có giá sơ cấp đất nền tăng mạnh nhất 3 tháng qua. Riêng các khu vực lân cận, thị trường Long An ghi nhận mức giá tăng nhẹ khoảng 2-5%, còn Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh vẫn giữ mức ổn định.

Trong khi đó, tại thị trường thứ cấp, giá đất nền tăng mạnh ở đa số các địa phương với mức tăng từ tăng 20 - 30%. Đáng chú ý, tại một số khu vực “nóng” như Nhơn Trạch (Đồng Nai), nhiều môi giới còn “thổi” giá đất tăng cao từ 25-40%, thậm chí hơn 50% và có hiện tượng sốt ảo. Riêng các khi vực như Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, giá đất nền tăng trung bình từ 10 - 25%.

Thông tin sáp nhập tỉnh cùng hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ là yếu tố giúp giá đất nền tăng nhiệt. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, dữ liệu của Batdongsan.com cho thấy, giá đất nền ở nhiều địa phương tại TP. HCM đã tăng đột biến. Cụ thể, đất nền huyện Cần Giờ tăng 107%, Củ Chi tăng 32%, Hóc Môn tăng 7%, Nhà Bè tăng 10%... Nhu cầu mua đất của người dân, nhà đầu tư cũng tăng 45 - 50%.

Trong khi đó, giá đất Đồng Nai đã tăng 18 - 48% so với cùng kỳ, lượt tìm mua tăng 25 - 40% so với đầu năm. Giá đất Bà Rịa - Vũng Tàu, giá đất nền thứ cấp tăng 20-45%, nhu cầu mua tăng trung bình 20 - 30%. Trong khi đó, các khu vực liền kề TP.HCM như TP.Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) có giá đất tăng từ 6 - 14%, nhu cầu mua tăng 23 - 26%.

Chia sẻ với Dân Việt, giám đốc một doanh nghiệp bất động sản tại TP. HCM cho biết, thông tin hạ tầng và sáp nhập tỉnh, thành sẽ tác động đến nhiều phân khúc.

Trong đó, phân khúc đất nền sẽ được nhiều nhà đầu tư chú ý vì tính bền vững và khả năng tạo thanh khoản tốt. Theo đó, làn sóng nhà đầu tư chạy đua theo thông tin sáp nhập đang khiến giá leo thang ở cả sơ cấp và thứ cấp. Thời gian tới, các dự án có lợi thế hoàn thiện về pháp lý, gần khu công nghiệp, khu dân cư và có chính sách thanh toán "dễ thở" chính là những lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư.

Trong khi đó, ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc DKRA Group cho biết, nguyên nhân khiến giá đất nền nhiều địa phương tăng mạnh trong thời gian qua là do đón nhận nhiều trợ lực.

Cụ thể, các dự án hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kết nối các địa phương, giúp người dân dễ dàng di chuyển. Ngoài ra, thông tin sáp nhập các địa phương chính là “cú hích” lớn khiến các nhà đầu tư “vội vã” xuống tiền đi săn đất nền. Nhiều nhà đầu tư tin rằng nếu một số tỉnh, thành sáp nhập về TP. HCM thì cơ hội “thắng lớn” rất cao.