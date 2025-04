Vụ Vạn Thịnh Phát phải xử lý thi hành án hơn 2.500 bất động sản ở nhiều địa phương

Ngày 4/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2025.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, trong bối cảnh nhiều khó khăn, cả nước tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy, trong đó có Bộ Tư pháp, hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự; với số lượng việc và tiền đều tăng nhưng hệ thống thi hành án dân sự vẫn đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nêu, công tác thi hành án dân sự còn những hạn chế như còn để xảy ra vi phạm, một số nơi chưa kịp thời kiện toàn bộ máy tổ chức; một số địa phương thực hiện các giải pháp còn không quyết liệt, không hiệu quả; tính chủ động trong tham mưu tổ chức cán bộ còn kém; ứng dụng chuyển đổi số chậm.

Với việc tinh gọn bộ máy thời gian sắp tới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh, “trong bối cảnh nào cũng không được làm gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu cầu Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự phải quán triệt tinh thần này đến tất cả lãnh đạo đơn vị trực thuộc, tất cả cán bộ thi hành án.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi yêu cầu, với các trường hợp xin nghỉ theo Nghị định 178, trong thời gian chờ đợi xem xét thì không được có tư tưởng buông lỏng, lơ là. Ảnh: Bộ Tư pháp

Đáng chú ý, đối với các trường hợp có nguyện vọng xin nghỉ theo Nghị định 178, trong thời gian chờ đợi xem xét, giải quyết chế độ, Thứ trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu, “không được có tư tưởng buông lỏng, ai thiếu tinh thần trách nhiệm, lơ là trong giai đoạn này phải xem xét trách nhiệm”.

“Không phải có đơn xin nghỉ rồi buông công việc, hay làm việc cầm chừng, đối phó. Thủ trưởng các đơn vị khi tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ phải xem xét, đánh giá thật kỹ. Nếu sai phải chịu trách nhiệm” – vị lãnh đạo Bộ Tư pháp nói.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng yêu cầu các cơ quan thi hành án dân sự địa phương phải có đánh giá một cách toàn diện, tính toán kỹ lưỡng, từ đó chủ động đưa ra các phương án sắp xếp kiện toàn bộ máy.

Với việc sắp xếp các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện tới đây, ông Mai Lương Khôi yêu cầu Cục trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh phải khẩn trương chỉ đạo kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất, kho tang tài vật, hồ sơ thi hành án, sắp xếp lại hệ thống tài chính kế toán...chuẩn bị sẵn sàng cho việc bàn giao. Công việc này cơ bản phải hoàn thành xong trong tháng 4.

Tại hội nghị, báo cáo kết quả công tác, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Hoàng Giang cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự đã triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều kết quả tích cực trong điều kiện khối lượng công việc gia tăng, áp lực cao, bối cảnh tổ chức bộ máy đang được tinh gọn.

Ông Đặng Văn Huy - Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 1 cho biết, thời gian tới, toàn quốc dự kiến tổ chức cưỡng chế hơn 1400 vụ việc thi hành án dân sự, việc không tổ chức công an cấp huyện thì công an cấp tỉnh thực hiện bảo vệ cưỡng chế tuy nhiên thời gian đầu triển khai còn nhiều khó khăn do khối lượng công việc của cơ quan này cũng lớn trong bối cảnh cũng đang thực hiện sắp xếp. Ảnh: Bộ Tư pháp

Từ nay đến cuối năm, các cơ quan thi hành án dân sự sẽ tổ chức đồng bộ các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo các Nghị quyết của Quốc hội; tăng hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, nợ xấu tín dụng; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thi hành án, giảm việc chuyển kỳ sau.

Tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm trong thi hành án hành chính, đặc biệt tại các địa phương có số lượng án lớn, phức tạp, kéo dài. Đồng thời rà soát, đề xuất văn bản hướng dẫn về thẩm quyền, theo dõi thi hành án hành chính sau sáp nhập địa giới hành chính.

Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách cho công chức, người lao động; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm.

Có chấp hành viên phải thụ lý gần 1 nghìn việc/năm

Cũng tại hội nghị, ông Đặng Văn Huy - Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 1 cho biết, 6 tháng đầu năm, số lượng việc tiền thi hành án tăng mạnh, nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đơn cử như vụ Vạn Thịnh Phát hiện phải xử lý hơn 2.500 bất động sản nằm ở nhiều địa phương khác nhau.

Trong khi đó các vụ việc phải cưỡng chế trong bối cảnh sắp xếp bộ máy khi không còn công an cấp huyện từ 1/3/2025.

Trong thời gian tới, toàn quốc dự kiến tổ chức cưỡng chế hơn 1.400 vụ việc thi hành án dân sự. Việc không tổ chức công an cấp huyện, công an cấp tỉnh thực hiện bảo vệ cưỡng chế tuy nhiên thời gian đầu triển khai còn nhiều khó khăn do khối lượng công việc của cơ quan này cũng lớn trong bối cảnh cũng đang thực hiện sắp xếp.

Với Cục Thi hành án dân sự Bình Dương, đại diện đơn vị này cho biết, do số lượng tiền tăng cao, có chấp hành viên phải thụ lý gần 1 nghìn việc/năm, áp lực rất lớn, trong khi đội ngũ cán bộ chủ chốt còn thiếu, nhiều công chức xin thôi việc đã ảnh hưởng lớn đến kết quả công tác thi hành án dân sự.

Cục Thi hành án dân sự Bình Dương đề nghị sớm kiện toàn lãnh đạo Cục, tăng cường kiểm tra giám sát tại Chi cục, rà soát xác minh điều kiện thi hành án để đảm bảo chính xác.

Tại Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh- ông Đinh Khắc Khang cho biết, trên địa bàn đang thi hành nhiều vụ việc lớn, đơn cử liên quan vụ Vạn Thịnh Phát do TP. Hồ Chí Minh ủy quyền với số tiền trên 6.100 tỷ đồng.

Cục này cũng đã xây dựng kế hoạch, yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp thông tin về tài sản, phối hợp với cơ quan thi hành án xử lý các vấn đề khó khăn vướng mắc. Tuy nhiên, có nhiều cán bộ nghỉ hoặc xin thôi việc (có 9 chấp hành viên) khiến công tác thi hành án dân sự cũng gặp khó khăn.