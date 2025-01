Giá USD hôm nay 20/1: Duy trì sắc xanh, thị trường tự do bán ra 25.650 VND/USD

Giá USD hôm nay 20/1 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đứng mức 109,2, đi ngang so với cập nhật phiên trước đó.

Diễn biến chỉ số USD Index tuần qua. Nguồn: investing.com.

Báo cáo chiến lược tỷ giá và ngoại hối mới đây của Ngân hàng UOB (Singapore) nhận định, đồng USD sẽ mạnh hơn nữa trong nửa đầu năm 2025, sau sự trở lại của Tổng thống Hoa Kỳ tái đắc cử Donald Trump cùng nhiều chính sách khó đoạn định sẽ thực hiện kể từ ngày 20/1.

Theo đó, các chuyên gia UOB dự đoán chỉ số DXY có thể leo lên mức 111,9 điểm trong giữa năm 2025, trước khi giảm xuống mức 107,9 điểm vào cuối năm.

“Thị trường đã điều chỉnh lại dự báo với ít đợt cắt giảm lãi suất của Fed hơn trong nhiệm kỳ Trump 2.0, có nghĩa là sức mạnh của đồng USD sẽ tiếp tục được hỗ trợ. VND có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của ông Donald Trump và xu hướng của đồng Nhân dân tệ.

Với những bất lợi bên ngoài khó có thể biến mất trong thời gian ngắn, VND có khă năng sẽ tiếp tục giảm so với USD,” các chuyên gia của UOB nhận định.

Các chuyên gia phân tích cho biết, nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, sau khi tổng thống mới cho biết ông có kế hoạch ký một loạt sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên

Giá USD hôm nay 20/1 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mở đầu tuần niêm yết ở mức 24.341 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.123 – 25.558 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2024 đến nay. Nguồn: sbv, Dân Việt t/h.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.120 - 25.510 VND/USD.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 24.995 - 25.505 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.066 - 25.558 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.550 - 25.650 VND/USD.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 555 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 92 đồng.