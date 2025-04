Giá USD hôm nay 22/4 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện giảm 0.78% về 99,36 điểm.

Gần đây, đồng bạc xanh đã gặp phải rủi ro gia tăng về mặt chính trị và kinh tế. Chỉ số đô la Mỹ đã đạt mức thấp nhất trong ba năm, thậm chí giảm xuống dưới 98 vào ngày giao dịch đầu tiên của tuần. Xu hướng này cho thấy các nhà đầu tư đang chuyển hướng khỏi đồng đô la để ủng hộ các tài sản trú ẩn an toàn.

Hiện, tâm điểm đổ dồn về lời đe dọa luận tội Chủ tịch Fed Jerome Powell của Tổng thống Donald Trump đóng vai trò chính trong sự mất giá của đồng đô la. Việc Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng việc loại bỏ ông Powell "không thể diễn ra đủ nhanh" không chỉ được coi là một thông điệp chính trị mà còn là một thách thức đối với sự độc lập của Fed. Điều này được định giá là rủi ro hệ thống của thị trường.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Quyết định của Fed giữ nguyên lãi suất cho thấy họ ưu tiên cuộc chiến chống lạm phát, trong khi Tổng thống Trump muốn có chính sách tiền tệ nới lỏng hơn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Xung đột giữa hai cách tiếp cận khác nhau này làm gia tăng sự không chắc chắn về chính sách tiền tệ.

Áp lực chính trị đối với Fed đang có tác động sâu sắc không chỉ đến thị trường trái phiếu mà còn đến thị trường ngoại hối. Lời lẽ được cho là có phần "hung hăng" của Tổng thống Trump đang làm suy yếu vị thế "nơi trú ẩn an toàn" của đồng đô la. Các nhà đầu tư đã giảm lượng tài sản của Hoa Kỳ trong danh mục đầu tư của họ và đẩy nhanh sự chuyển dịch sang các loại tiền tệ thay thế như euro, Franc Thụy Sĩ và yen.

Chỉ số đô la đã giảm từ mức đỉnh 110 sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống Trump xuống còn 98 vào hôm nay. Sự sụt giảm này cũng có thể được coi là bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump đang rời xa chính sách đồng đô la quý giá.

Mặt khác, các chính sách thương mại toàn cầu của Tổng thống Trump cũng tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la. Đặc biệt, việc thiếu một bước đàm phán cụ thể với Trung Quốc và các cuộc đàm phán không có hồi kết với các quốc gia như Nhật Bản làm gia tăng sự bất ổn toàn cầu.

Giá USD hôm nay 22/4 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.877 VND/USD, giảm 30 đồng mỗi USD so với phiên liền trước. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.633 - 26.121 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 8 đồng ở chiều mua và 10 đồng ở chiều bán so với sáng qua, hiện ở mức: 23.712 - 26.102 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Sáng 22/4, tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.680 - 26.070 VND/USD, giảm 60 đồng so với cập nhật phiên trước đó. Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.730 - 26.090, giảm 40 đồng ở chiều mua và chiều bán so với cập nhật phiên trước đó.

Trong khi "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.700 - 26.060 VND/USD, giảm lần lượt 40 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với cập nhật phiên trước đó. Còn BIDV hiện niêm yết giá USD ở mức 25.700 - 26.060 VND/USD, bằng giá bán ra với Agribank và thấp hơn 10 đồng so với Vietcombank, 30 đồng so với VietinBank.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD ghi nhận biến động trái chiều.

Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.615 - 26.120 VND/USD (giảm 50 đồng ở chiều mua và giảm 32 đồng ở chiều bán). Tương tự, tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.670 - 26.050 VND/USD, giảm 70 đồng ở chiều mua và bán so với phiên hôm qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.530 và bán ra ở mức 26.050 VND/USD, giảm 40 đồng ở chiều mua và 60 đồng chiều bán so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 26.320 - 26.420 VND/USD, tăng 70 đồng mỗi chiều so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Trong phiên giao dịch ngày 21/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 9.495,15 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày; 9.458,77 tỷ đồng với kỳ hạn 21 ngày và 1.483,24 tỷ đồng với kỳ hạn 35 ngày. Tất cả cùng mức lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ 2.437,16 tỷ đồng được trúng thầu.

KBSV dự báo tỷ giá USD/VND có thể tăng khoảng 4% so với cuối năm 2024. Mức tăng này chủ yếu đến từ các yếu tố như căng thẳng thương mại kéo dài, ảnh hưởng đến dòng vốn ngoại vào Việt Nam, cũng như biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Theo KBSV, hai yếu tố chính chi phối tỷ giá trong thời gian tới là cung – cầu ngoại tệ và xu hướng của đồng USD toàn cầu. Tính đến ngày 15/4, chỉ số DXY đã giảm 8,2% so với thời điểm đầu năm và so với mức giảm 4,8% cùng kỳ năm trước.

Song, các chuyên gia KBSV nhận định trong bối cảnh hiện tại sức ép từ DXY lên tỷ giá dự kiến sẽ không quá lớn như trong năm 2024 do thị trường lo ngại suy thoái và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 2 lần (mỗi lần 0,25 điểm %) từ tháng 6/2025.

Áp lực tỷ giá sẽ được xoa dịu khi sức mạnh của đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, nếu căng thẳng thương mại tiếp tục kéo dài và làm suy giảm nguồn cung ngoại tệ, tỷ giá vẫn có nguy cơ chịu áp lực tăng trong các quý còn lại của năm.